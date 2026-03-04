En glad tjej söker sin "kompis" assistent
2026-03-04
Laganda Assistans
Laganda Assistans är ett assistansbolag som erbjuder personlig assistans med individen i fokus. Verksamheten bygger på trygghet, delaktighet och respekt för varje persons unika behov och livssituation. Målet är att skapa förutsättningar för ett självständigt och meningsfullt liv genom skräddarsydda lösningar och engagerade medarbetare.
Med ett nära samarbete mellan assistansanvändare, anhöriga och personal arbetar Laganda Assistans för hög kvalitet, kontinuitet och flexibilitet. Företaget strävar efter att vara en pålitlig partner som sätter människan före systemen och alltid värnar om värdighet, integritet och valfrihet.
Vi söker dig som vill jobba som personlig assistent! Missa inte chansen att jobba hos denna trevliga tonårs tjejen.
Du kommer att jobba med en tjej som snart fyller 18 som bor i i ett hus med sin familj. Det är viktigt att du som söker har ett genuint intresse för jobbet som personlig assistent och förståelse för vad yrket verkligen innebär och att jobba med kunden som får vara i centrum.
Vi söker därför efter en assistent som är trygg i sig själv och har en positiv inställning samt har en förståelse för personer med funktionsnedsättning.
KÄNNER DU IGEN DIG?
Du är kvinna eller man i åldern 19-25 år.
Vi ser helst att du är rökfri, gärna helt tobaks fri. Viktigt att du behärskar svenska språket mycket väl både i tal och skrift. Då familjen har djur är det viktigt att man inte har några allergier eller är rädd för hundar.
Som person är du ansvarstagande, lugn i dig själv och prioriterar jobbet och kommer i tid. Du kan givetvis bli sjuk som alla andra men kan inte vara en person som ofta uteblir från planerat arbete.
TJÄNSTGÖRINGSGRAD OCH ARBETSTID:
Vid behov men kan utökas över tid till en tillsvidare tjänst på schema rad.
Arbetstider är dag, kväll samt helger.
DET HÄR ERBJUDS DU:
Fast grundlön per timme + OB-ersättning. Kollektivavtal finns.
Tillsvidareanställning med schyssta villkor. Självklart får du gå introduktion och känna dig för innan du börjar jobba.
Att vara anställd hos oss innebär en trygghet genom kollektivavtal Almega - Bransch G, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd. Friskvårds bidrag på upp till 3000 kr.
TILLTRÄDE:
Vi arbetar med löpande rekrytering. Introduktion kan ske per omgående, bara ett registerutdrag finns att lämna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Laganda Assistans AB
(org.nr 559065-5196)
572 93 OSKARSHAMN Kontakt
Kontakt
Therese Larsson therese.larsson@lagandaassistans.se 073-518 57 63 Jobbnummer
9778053