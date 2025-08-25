En glad 18-årig kille söker en social assistent på Södermalm
Hej,
Jag är en glad och social kille med rörelsehinder som gärna går med stöd, men jag behöver min rullstol också. Jag söker nu en glad och pigg assistent som vill hitta på något med mig under vardagseftermiddag och kväll samt helger.
Jag är en positiv kille som gillar att det händer grejer och vill ständigt utvecklas. Jag fyller snart 18, så jag är väldigt taggad på att se mig omkring i stan och uppleva saker. Jag älskar att snacka med folk men är lite otydlig i talet, så som min assistent är det viktigt att du också är social och tycker om att prata med folk och hitta på och lära dig nya saker. Tillsammans med dig vill jag gärna hitta på roliga och stimulerande aktiviteter. Det kan bli tokigt ibland så att uppskatta knasigheter och ha ett gott humör är absolut ett plus.
Jag går på gymnasiet och på fritiden tränar jag ibland på gym och går gärna och simmar, det är därför meriterande om du är simkunnig och gillar att simma. Går också på kulturskola där vi spelar teater och musicerar. Älskar musik och går gärna på konserter. Ibland går jag på fotbollsmatch också.
Är du en lyhörd person som är trygg i dig själv och skulle vilja utvecklas med mig?
Skicka in din ansökan och berätta gärna varför du vill bli min assistent.
Om tjänsten:
Tjänst 1: 23t/v (58 %) och extra vid behov.
Arbetstider:
Vardagar - 16.45 -21.00 och 15.45
Helger - 11.00-22.00
Bambi erbjuder:
Individuell lönesättning, lång introduktion, friskvårdsbidrag, handledning och kompetensutveckling för att du ska kunna växa i din roll som personlig assistent. Vi har kollektivavtal med Fremia-Kommunal.
Ersättning
