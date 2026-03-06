En erfaren rotationsstansare sökes!
Processbemanning Svenska AB / Tunnplåtslagarjobb / Helsingborg
2026-03-06
Processbemanning söker nu efter en rotationsstansare. Detta är en rak rekrytering där vi söker efter en duktig operatör med dokumenterad erfarenhet av rotationsstansning.
Om tjänsten: I rollen arbetar du med flera moment i företagets produktionsprocess. Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat maskinkörning, uppsättning och inställning av verktyg och kringutrustning, samt kvalitetssäkring, mätning och paketering av färdiga produkter. Eftersom en stor del av företagets kunder är direkt eller indirekt kopplade till fordonsindustrin är kvalitet ett centralt fokus i det dagliga arbetet.
Vem är du? Vi söker dig som är strukturerad, noggrann och kvalitetsmedveten i ditt arbetssätt. Du har en naturlig nyfikenhet kring hur processer fungerar och trivs med att analysera problem för att hitta effektiva lösningar. Du kommer att arbeta i en verksamhet där teamarbete är en central del i deras LEAN-kultur, vilket innebär att du är prestigelös, kommunikativ och har en god samarbetsförmåga. Vi ser även att du har ett tydligt intresse av att utvecklas vidare, gärna mot en mer avancerad roll inom beredning och processteknik.
Ansvar:
Ansvara för ställ, inställning och drift av modern rotationsstansutrustning
Felsöka och åtgärda problem i både process och maskin
Genomföra kvalitetskontroller och säkerställa rätt produkt mot ritning/underlag
Bidra aktivt i förbättringsarbete kring processtabilitet, kvalitet och produktivitet
Krav för tjänsten:
Körkort och tillgång till bil
Truckkort A+B
Erfarenhet av rotationsstansning
Grundläggande datorkunskap
God svenska i tal och skrift
Arbetstid: Dagtid men men kan förekomma skiftarbetet om verksamheten kräver det
Start: Omgående enligt överenskommelse
Om Processbemanning
Processbemanning AB är ett nischat rekryterings- och bemanningsföretag. Med huvudkontor i Helsingborg genomför vi uppdrag i hela Skåne. Som rekryteringskonsulter har vi flera års erfarenhet av rekrytering och bemanning. Genom vår metodik och vårt breda branschnätverk kan vi erbjuda dig som arbetsgivare kvalificerade personallösningar på såväl kollektiv- som tjänstemannasidan. Som anställd hos oss har du en trygg anställning med kollektivavtal i ett auktoriserat bemanningsföretag. Vi har ett stort antal uppdragsgivare i Skåne vilket ger oss stora möjligheter att matcha just din kompetens och profil mot lediga uppdrag. Läs mer om oss på www.processbemanning.se Så ansöker du
