En erfaren piszzabagare

Cavalini Pizzeria AB / Kockjobb / Halmstad
2026-01-19


Visa alla kockjobb i Halmstad, Laholm, Båstad, Falkenberg, Ängelholm eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Cavalini Pizzeria AB i Halmstad

Pizzabagare - Deltid efter behov
Vi söker nu en erfaren pizzabagare till vår restaurang.
Är du snabb, serviceinriktad och van vid att arbeta i högt tempo? Då kan detta vara jobbet för dig!

Publiceringsdatum
2026-01-19

Om tjänsten
Deltid efter behov

Arbetstid: ca 10-30 timmar per vecka

Arbete dagtid, kvällar och helger kan förekomma

Dina arbetsuppgifter
Förbereda deg och råvaror

Baka och grädda pizzor

Hålla rent och ordning i köket

Hjälpa till med övriga köksuppgifter vid behov

Vi söker dig som:
Har erfarenhet som pizzabagare

Är stresstålig och ansvarstagande

Kan arbeta självständigt

Har körkort (krav)

Vi erbjuder:
Trevlig arbetsmiljö

Flexibla arbetstider

Möjlighet till fler timmar på sikt

Så ansöker du
Skicka din ansökan och CV till:
odaymatti@yahoo.com
Intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
076-5744478
E-post: odaymatti@yahoo.com

Arbetsgivare
Cavalini Pizzeria AB (org.nr 559227-3915)
Västergårdsvägen 30 (visa karta)
302 91  HALMSTAD

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9690422

Prenumerera på jobb från Cavalini Pizzeria AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Cavalini Pizzeria AB: