En erfaren piszzabagare
2026-01-19
Pizzabagare - Deltid efter behov
Vi söker nu en erfaren pizzabagare till vår restaurang.
Är du snabb, serviceinriktad och van vid att arbeta i högt tempo? Då kan detta vara jobbet för dig!
Deltid efter behov
Arbetstid: ca 10-30 timmar per vecka
Arbete dagtid, kvällar och helger kan förekommaDina arbetsuppgifter
Förbereda deg och råvaror
Baka och grädda pizzor
Hålla rent och ordning i köket
Hjälpa till med övriga köksuppgifter vid behov
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som pizzabagare
Är stresstålig och ansvarstagande
Kan arbeta självständigt
Har körkort (krav)
Vi erbjuder:
Trevlig arbetsmiljö
Flexibla arbetstider
Möjlighet till fler timmar på sikt
Skicka din ansökan och CV till: odaymatti@yahoo.com
Intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
076-5744478
E-post: odaymatti@yahoo.com
(org.nr 559227-3915)
Västergårdsvägen 30
)
302 91 HALMSTAD
För detta jobb krävs körkort.
9690422