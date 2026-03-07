En driftig Rekryterings- och bemanningsansvarig sökes
IGS Assistans AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-03-07
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos IGS Assistans AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en roll där du gör verklig skillnad - varje dag?
IGS Assistans AB växer och söker nu en driftig Rekryterings- och bemanningsansvarig till vårt team. Rollen passar dig som trivs i ett högt tempo, är lösningsorienterad och har förmåga att snabbt hantera förändringar i bemanningen.
Hos oss blir du en nyckelperson i organisationen och ansvarar för att våra kunder alltid har rätt personal på plats.Publiceringsdatum2026-03-07Om tjänsten
Som Rekryterings- och bemanningsansvarig ansvarar du för planering och bemanning av våra personliga assistenter. Arbetet innebär daglig kontakt med både medarbetare och kunder och kräver god struktur, självständighet och ett professionellt bemötande. Du arbetar även aktivt med rekrytering av personliga assistenter.
Du arbetar nära våra kund- och personalansvariga och är en viktig del i att säkerställa kvaliteten i vår verksamhet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Schemaläggning och bemanning:
Löpande arbete med månadsschema för personliga assistenter
Hantera schemaändringar, sjukanmälningar och sjukluckor
Tillsätta vikarier vid ordinarie personals frånvaro
Föra jouranteckningar och uppdatera jourrutiner
Rekrytering:
Annonsera, göra urval och hålla intervjuer
Matcha kandidater utifrån kundens behov och önskemål
Boka kundträffar med lämpliga kandidater
Skriva anställningsavtal med godkända kandidater
Ge generell information till nyanställda om företaget, riktlinjer, policy och rutiner
Organisera och följa upp introduktion för nyanställda
Rekrytera vikarier till vår vikariepool
Övriga ansvarsområden
Uppdatera och förbättra interna processer och arbetsrutiner
Ha daglig kontakt och nära samarbete med kunder, assistenter samt kund- och personalansvariga
Vem söker dig som har:
Högskoleutbildning inom personalvetenskap, beteendevetenskap eller liknande område
Erfarenhet av rekrytering, bemanning eller personaladministration
God organisationsförmåga och förmåga att arbeta strukturerat i ett högt tempo
God datorvana och erfarenhet av Officepaketet
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Vi erbjuder:
En roll med stort eget ansvar och möjlighet att påverka rutiner och arbetssätt
Möjlighet till kompetensutveckling
Ett nära samarbete med engagerade kollegor
En arbetsplats där du gör skillnad för både kunder och medarbetare
Vill du bli en del av ett företag som värnar om kvalitet, trygghet och omtanke?
Skicka in din ansökan redan idag!Om företaget
IGS Assistans AB är ett privat företag som anordnar personlig assistans för personer med funktionsnedsättning.
IGS Assistans AB är ett väletablerat och tillväxtorienterat företag med över 25 års erfarenhet inom personlig assistans. I dag har vi cirka 300 anställda och omsätter drygt 80 miljoner kronor per år.
Mer information om företaget finns på www.igsassistans.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
Vi tar emot din ansökan helst via mejl.
E-post: info@igsassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Globen". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Igs Assistans AB
(org.nr 556768-0318), http://www.igsassistans.se
Arenavägen 41 Plan 8 (visa karta
)
121 77 JOHANNESHOV Jobbnummer
9783272