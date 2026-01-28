En beskrivande titel
Unika LSS Omsorg Sverige AB / Behandlingsassistentjobb / Malmö Visa alla behandlingsassistentjobb i Malmö
2026-01-28
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Unika LSS Omsorg Sverige AB i Malmö
, Burlöv
, Lund
, Landskrona
, Eslöv
eller i hela Sverige
Om Unika Region Syd
Unika region syd består av ca 35 st service- och gruppbostäder samt daglig verksamhet inom Skåne, Västra Götaland och Kronoberg. Verksamheterna bedrivs i både egen regi och på entreprenadavtal. Brukarna har varierande stödbehov och tillhör personkrets 1 och personkrets 3.
Om rollen som regional stödpedagog
Som stödpedagog med regionalt uppdrag kommer du att arbeta övergripande för flera av våra verksamheter med fokus på utbildning, handledning och nätverk, både för brukare och medarbetare. Du är van att arbeta verksamhetsnära och det är viktigt att du har ett eget driv där du självständigt planerar och strukturerar ditt arbete.
I rollen ingår att:
Arbeta regionalt med verksamhetsnära utvecklingsarbete inom regionen.
Planera, leda och följa upp utbildningsinsatser och nätverksträffar för personalgrupper
Ge regelbunden handledning till flera medarbetargrupper i det pedagogiska arbetet
Driva och inspirera till gemensamma metoder och arbetssätt inom verksamheterna
Planera och leda nätverk för brukare, för att skapa delaktighet, gemenskap och utveckling
Samverka med chefer, medarbetare, anhöriga, våra metodspecialister och andra aktörer inom företaget.
Vi söker dig som har
Har utbildning som minst motsvarar stödpedagog/socialpedagog eller motsvarande (minst 200 YH-poäng/60 hp)
Har erfarenhet av arbete inom LSS som stödpedagog eller i liknande roll, gärna gruppbostäder
Är trygg i rollen som handledare, utbildare och pedagogisk förebild
Har goda kunskaper i Tydliggörande pedagogik, Lågaffektivt bemötande samt Alternativ och kompletterande kommunikation
Har god förmåga att planera, strukturera och organisera
Är flexibel och trivs med att arbeta både självständigt och i team
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Är flexibel utifrån att det kan vara ett geografiskt avstånd mellan verksamheter
DMO-vägledare, Certifierad Studio 3 tränare samt godkänd TNT i Motiverande samtal är meriterande.
Vi erbjuder
Ett regionalt uppdrag med pedagogiska arbetsuppgifter utifrån fler olika avtal och där du arbetar mellan regionens samtliga verksamheter.
Arbete i en organisation som värdesätter kompetens, omtanke och engagemang
Samverkan med företagets metodspecialister för din egen professionella utveckling och kollegial tillhörighet
Nätverk med övriga stödpedagoger
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad för både brukare och kollegorPubliceringsdatum2026-01-28Kvalifikationer
Examen från stödpedagogutbildningen 200 YH poäng eller 60 HP inom pedagogik.
Erfarenhet samt kunskap om målgruppen LSS vuxna personkrets 1.
B-körkort.
Grundläggande kunskaper om hushållsarbete såsom kost och hygien.
Datorvana samt goda kunskaper i svenska språket, i tal och skrift.
Meriterande om du därtill har
Erfarenhet av arbetsledning
Erfarenhet av att ha jobbat med människor med autism och utmanande beteende.
Erfarenhet av att arbeta med individer med komplex psykosocial beteendeproblematik.
Erfarenhet av tydliggörande kommunikation och lågaffektivt bemötande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning Tjänstgöringsgrad: 100%, alt kan tjänsten komma att fördelas till två tjänster á 50% vardera. Arbetstid: dagtid månd-fredag Tillträde: Enligt överenskommelse. Tjänsten kan komma att tillsättas innan rekryteringsperioden har gått ut. Kollektivavtal: Vi är kollektivavtalsbundna till Vårdföretagarna/Kommunal, Bransch E.
Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd. Sista ansökningsdag 2026-02-12, men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Attendo/Unika
Unika är en del av Attendo, som är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom LSS. Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Välkommen med din ansökan!
Tillsammans för en meningsfull vardag!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Karin Johansson, regionchef karin.johansson@unika.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7131772-1812291". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Unika LSS Omsorg Sverige AB
(org.nr 556664-4257), https://unikalss.teamtailor.com
Arwidius väg 62A (visa karta
)
232 91 ARLÖV Arbetsplats
Unika Jobbnummer
9709917