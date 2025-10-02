En beskrivande titel
Attendo Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Helsingborg Visa alla sjuksköterskejobb i Helsingborg
2025-10-02
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Attendo Sverige AB i Helsingborg
, Höganäs
, Landskrona
, Ängelholm
, Svalöv
eller i hela Sverige
Välkommen till en värderingsstyrd organisation
Attendo hemsjukvård i Helsingborg söker sjuksköterskor till vårt fantastiska team. Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla vår organisation!
Beskrivning av tjänsten
Tillsvidareanställning med tjänstgöringsgrad 100%
Ordinarie arbetstid 07:30-16:00 måndag-fredag
Tillträdesdatum är 2026-01-02 eller enligt överenskommelse
Körkort är ett krav
Stämmer denna beskrivning in på dig? Sök redan idag!
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, har yrkeserfarenhet från hemsjukvård och ett intresse för äldreomsorgen. Som person är du ansvarstagande, självständig och ödmjuk med förmågan att prioritera. Du trivs med att handleda och delegera omvårdnadsmedarbetare i hälso- och sjukvårdsuppgifter och motiveras av att tillsammans med dina kollegor skapa en högkvalitativ vård för äldre.
I hemsjukvården får du ett omväxlande arbete där du dels arbetar långsiktigt med hälsoplaner för att öka livskvaliteten för dina patienter men du är också oftast först på plats i akuta situationer. Omställningen till Nära vård gör att allt fler sjukvårdsinsatser på specialiserad nivå sker i hemmet. Det ger dig en mångfald av stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter. Du får också en unik insyn i dina patienters liv och vårdar hela människan.
Som sjuksköterska i Attendo är du betydelsefull och din kompetens värdesätts högt. Du är en del av laget som arbetar för att stärka individen. Du har en arbetsledande roll med stora möjligheter att påverka verksamheten.
Våra värderingar är Omtanke, Engagemang och Kompetens. Delar du dem?
Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus i samarbete med Benify.
I Helsingborg har vi en organisation med korta beslutsvägar och arbetar strukturerat med kvalitetsarbete. Varje medarbetare får möjligheten att välja ut ett eller flera egna intresseområden att fördjupa sig i.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så vänta inte med din ansökan!
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Välkommen med din ansökan - Tillsammans för framtidens omsorg!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Emely Gallo på emely.gallo@attendo.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Attendo Sverige AB
(org.nr 556148-5169), https://www.attendo.se/ Arbetsplats
Attendo Sverige Kontakt
Oscar Sternberg oscar.sternberg@attendo.se Jobbnummer
9538180