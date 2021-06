En arbetsmarknadshandläggare till Arbetsmarknadsenheten - Östersunds Kommun - Administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Östersund

Prenumerera på nya jobb hos Östersunds Kommun

Östersunds Kommun / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Östersund2021-06-30Tillträde enligt överenskommelse.Vikariat under ett år under förutsättning att nuvarande medarbetare får sökt tjänst.Heltid.Arbetsmarknadsenheten tillhör Sektor kompetens arbete och försörjning. Inom sektorn finns också Navigatorcentrum, Lärcentrum, Integrationsservice och Försörjningsstöd.Arbetsmarknadsenhetens huvuduppdrag är att stötta personer mot arbete genom att erbjuda praktik, arbetsträning eller subventionerad anställning inom Östersunds kommun. Arbetet sker i nära samarbete med Arbetsförmedlingen, Socialförvaltningen och andra berörda parter. Arbetsmarknadsenheten ansvarar även för feriepraktik för skolungdom.2021-06-30I uppdraget som arbetsmarknadshandläggare träffar du arbetssökande i åldrarna 18-65 år. Du söker en arbetsplats som matchar personens förutsättningar och kompetens. Du anställer, coachar och följer individen under praktiken eller anställningen. Att hålla i gruppverksamheter kan också vara en del i arbetet. Målsättningen är att stärka individens möjligheter på den reguljära arbetsmarknaden.Du är ett stöd till handledarna ute på arbetsplatserna och samarbetar med de som är involverade runt personen. Administration runt anställning och uppföljningar ingår i uppdraget.Du har:akademisk examen med beteendevetenskaplig inriktning. Exempelvis beteendevetare, socionom, personalvetare eller arbetsterapeuterfarenhet av arbete med stöttning och coachning av människor i olika situationer.Som person är du:lösningsfokuseradinriktad på utvecklingnyfiken och flexibelett proffs på gott bemötande och samarbetelyhörd och tydlig i din kommunkationDet är meriterande om du har kunskap om arbetsmarknaden och kommunens verksamheter.Du har en personlig mognad och tror på människors utveckling.Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Bifoga CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Uppvisande av detta blir aktuellt vid eventuell intervju.Varaktighet, arbetstidHeltid Vikariat under 1 årFast lönSista dag att ansöka är 2021-08-29Östersunds kommun5839056