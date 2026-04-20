En administrativ stjärna
2026-04-20
Vi söker nu en administrativ resurs som kan hjälpa vår kunds kundserviceteam under kommande period. Det här passar dig som är praktisk, snabblärd och gillar att hjälpa till där det behövs. Du behöver inte ha jobbat i kundservice tidigare - det viktiga är att du är trygg i administrativa uppgifter och system.
Vad du kommer att göra
Lägga order och registrera artiklar och kunder
Hjälpa till med enklare administration i Business Central
Svara på mejl och telefon
Ta fram rapporter och fakturaunderlag
Stötta vid reklamationer och annat som behövs i teamet
Enklare administrativt stöd till ekonomi, där Excel-kunskaper är starkt meriterande
Vem vi tror att du är
Tidigare erfarenhet av kundservice, administration, orderläggning eller liknande arbete
Inte rädd för att fråga, ta initiativ och hjälpa till
Gillar att jobba på plats och samarbeta med andra
Har flytande svenska i tal och skrift
Excel är meriterande men inget krav
B-körkort och tillgång till bil
Praktiskt
Start: Omgående
Period: Initialt till och med 31 augusti
Arbetsplats: Jordbro
Hur söker du?
Vi tar emot ansökningar via vår hemsida där du genom att klicka på knappen "ansök" längst ner i annonsen registrerar ditt cv och personliga brev innehållande en beskrivning av ditt intresse för tjänsten. Vi går igenom ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har löpt ut.
Detta är ett konsultuppdrag med start omgående och sedan sträcker sig till och med 31 augusti där du blir anställd av Hero. Du arbetar kontorstider mellan 08.00-17.00.
För frågor om tjänsten och processen vänligen kontakta Klara Andersson på Klara.Andersson@hero.se
Att vara konsult hos Hero - mer än bara ett uppdrag
Hos Hero är du aldrig "bara en konsult". Du är en viktig del av vårt team - någon vi litar på, satsar på och bygger långsiktiga relationer med. Vi tror på nära dialog, schyssta villkor och utveckling som känns på riktigt.
När du arbetar med oss får du trygghet, frihet och tillgång till några av de mest spännande uppdragen i Stockholmsområdet. Men lika viktigt: du får en partner som ser dig, följer upp, firar framgångar och står bakom dig hela vägen.
Vi lägger stor vikt vid att matcha rätt person till rätt uppdrag - inte bara utifrån kompetens, utan också värderingar, drivkrafter och personlighet. För när det klickar, då händer det magiska.
Välkommen till Hero!
Sista dag att ansöka är 2026-10-17
Arbetsgivare Hero AB
https://career.hero.se
112 46 STOCKHOLM
