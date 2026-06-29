Empire barbershop
Eraygen, Yilmaz / Hälsojobb / Gävle Visa alla hälsojobb i Gävle
2026-06-29
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Är du en passionerad barberare med 1–2 års erfarenhet och vill utvecklas i en modern och professionell salong? Då vill vi gärna träffa dig!
Vi söker dig som:
Har 1–2 års erfarenhet som barberare.
Kan utföra herrklippningar, skäggtrimning och rakning.
Är serviceinriktad, noggrann och har ett trevligt bemötande.
Trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Talar svenska eller engelska.
Vi erbjuder:
En modern och trivsam arbetsplats.
Trevliga kollegor och en växande kundkrets.
Möjlighet att utvecklas inom yrket.
Konkurrenskraftiga villkor.
📍 Arbetsplats: Yilmaz Style Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
genom mail
E-post: ylmz.msn@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eraygen, Yilmaz Arbetsplats
Eraygen Yilmaz Jobbnummer
9983267