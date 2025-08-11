Embryolog till Karolinska Universitetssjukhuset
2025-08-11
Vi söker en ny kollega till Reproduktionsmedicinska laboratoriet på Karolinska i Huddinge.
Är du biomedicinsk analytiker eller har en motsvarande utbildning med ett särskilt intresse för reproduktionsmedicin och embryologi? Är du redo att engagera dig långsiktigt i vår verksamhet? Då kan detta vara din nästa utmaning, varmt välkommen med din ansökan!
Du erbjuds
en individuellt anpassad introduktion baserad på dina tidigare erfarenheter, samt regelbunden kompetensutveckling
en arbetsgrupp med hög kompetens och hjälpsamhet
ett varierat arbete där du jobbar tätt i ett tvärprofessionellt team
många utvecklingsmöjligheter, från okomplicerad IVF-behandling till de mest högspecialiserade behandlingarna inom reproduktionsmedicin i Norden.
goda möjligheter att engagera dig i utbildning och utveckling inom reproduktionsområdet genom våra utvecklings- och forskningsprojekt.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2025-08-11Om tjänsten
På Reproduktionsmedicinska laboratoriet i Huddinge är vi specialiserade på utredningar och avancerade behandlingar av ofrivillig barnlöshet och infertilitet hos både män och kvinnor. Här erbjuds behandlingar som äggstocksstimulering, insemination med makes eller donatorspermier, IVF, kirurgisk uthämtning av spermier (TESE/MD-TESE) samt äggdonation.
Vi utför även fertilitetsbevarande åtgärder inför exempelvis cancerbehandling eller könsbyte, i form av nedfrysning av spermier, obefruktade eller befruktade ägg/blastocyster samt ovarie- eller testikelvävnad. Vi är även ett nationellt högspecialiserat uppdrag inom PGT (preimplantatorisk genetisk testning) och tar emot patienter från hela Sverige och även från andra länder.
Arbetsuppgifterna hos oss omfattar hantering av oocyter och spermier, spermaanalyser, embryoodling, bedömning av embryoutveckling samt fryshantering av ägg, spermier och embryon. Som embryolog på Karolinska blir du del i ett kompetent team med läkare och barnmorskor som gemensamt driver vår verksamhet framåt. Vår verksamhet bedrivs främst på dagtid men en viss helgtjänstgöring ingår som embryolog.
Vi söker dig som
är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar.
förstår de fackmässiga aspekterna av arbetet särskilt bra. Du underhåller kontinuerligt din
specialistkunskap och är en kunskapsresurs för andra.
har god samarbets- och kommunikationsförmåga och har lätt för att arbeta i team med olika professioner då flera arbetsmoment sker i nära samarbete mellan de olika professionerna på enheten men även externt.
har hög ansvarskänsla samt bidrar till ett positivt arbetsklimat.
är noggrann och kvalitetsmedveten i ditt arbete.
har gott bemötande då patientkontakt förekommer i flertalet av arbetsmomenten. KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad biomedicinsk analytiker alternativt naturvetenskaplig högskoleutbildning eller motsvarande utbildning som verksamheten bedömer som likvärdig
Goda kunskaper i svenska språket
Meriterande:
Erfarenhet inom embryologi
Erfarenhet av att arbeta i sjukhusmiljö samt med system knutna till sjukhuset, exempelvis TakeCare, FertSoft (IVF-journalsystem), Centuri
Forskningsbakgrund eller erfarenhet i forskningsmiljö.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet för tjänsten.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Tema Kvinnohälsa och hälsoprofessioner
Kvinnohälsa omfattar all verksamhet inom reproduktionsmedicin, benign gynekologisk vård, graviditets-, förlossnings- och fostermedicinsk vård i både Huddinge och Solna. Vi har även ett nationellt högspecialiserat uppdrag inom fostermedicin. https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/tema-kvinnohalsa-och-halsoprofessioner/
Hälsoprofessioner; fysioterapeuter, kuratorer, dietister, logopeder och psykologer möter patienternas behov och skapar mervärde i samarbetet tillsammans med andra professioner inom sjukhusets alla teman och funktioner. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/3768". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Tema Kvinnohälsa och hälsoprofessioner,ME Gynekologi o Reproduktionsmedicin Kontakt
Cecilia Götherström, 08-12383554 Jobbnummer
9451602