Embeddedutvecklare till försvarsindustrin!

Job Solution Sweden Consulting AB / Datajobb / Linköping
2025-09-18


Vi söker nu en driven embedded-utvecklare till ett konsultuppdrag hos vår kund i Linköping. Kunden verkar inom fordonsindustrin och arbetar med avancerade systemlösningar. Här får du möjlighet att bidra med din tekniska kompetens och utvecklas i en dynamisk och innovativ miljö.

Om uppdraget

Som embedded-utvecklare kommer du att arbeta med C och C++ på Linux-plattformar. Du samarbetar med erfarna kollegor inom automotive, bidrar med din erfarenhet och får möjlighet att utvecklas vidare i en komplex teknisk miljö. Rollen är heltids onsite i Linköping och passar dig som vill arbeta nära både hårdvara och mjukvara i innovativa projekt.

2025-09-18

Kvalifikationer
4-7 års erfarenhet av embedded-utveckling
Mycket goda kunskaper i C och C++
Erfarenhet av Linux-baserade system
Erfarenhet från automotive-industrin är starkt meriterande
Förmåga att arbeta självständigt och i team

Vi erbjuder ett spännande uppdrag där du får använda din kompetens i utmanande projekt och samtidigt utvecklas i nära samarbete med experter inom området.

Låter detta som din nästa utmaning?
Vad kul! Skicka in din ansökan så hör vi av oss för ett nästa steg i processen.

Som konsult hos oss på Job Solution Consulting omfattas man av en trygg anställning i nära dialog med sin konsultchef för att alltid säkerställa att du trivs och utvecklas i din roll. Vi erbjuder en rad förmåner med fokus på kompetensutveckling och välmående, Och självklart omfattas man också av kollektivavtal i sin tjänst hos oss.

För eventuella frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till mig. Du når mig på fredrik.hovstadius@jobsolution.se.

Månadslön - Fast lön

Sista dag att ansöka är 2025-10-02
Detta är ett heltidsjobb.

Job Solution Sweden Consulting AB

9515532

