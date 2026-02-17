Embeddedutvecklare på Syntronic i Göteborg!
Syntronic AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-02-17
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Syntronic AB i Göteborg
, Borås
, Linköping
, Lund
, Kumla
eller i hela Sverige
Syntronic utvecklar framtidens häftigaste teknologi och vi verkar inom flertalet olika branscher, exempelvis inom telekom, fordon och försvar.
Vi satsar alltid stort på Syntronic och letar nu efter fler seniora embeddedutvecklare. Som embeddedutvecklare kommer du att spela en avgörande roll i att driva och utveckla projekt gentemot våra kunder.
Vi söker seniora embeddedutvecklare som har:
Civil- eller högskoleutbildning inom Elektro, Data, teknisk fysik eller liknande
Minst 3 års erfarenhet av embeddedutveckling
God kunskap inom C/C++ eller andra relevanta programmeringsspråk
Djup förståelse för hårdvarunära programmering
Förmåga att kommunicera flytande på både svenska och engelska i tal och skrift.
Syntronic erbjuder en trygg anställning i en dynamisk och framåtriktad miljö. Att vi är ett team är vår styrka, därför ser vi att du arbetar tillsammans på plats med oss på kontoret - när du inte behövs hos någon av våra kunder förstås!Publiceringsdatum2026-02-17Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen som embeddedutvecklare tror vi att du har en god förmåga att kommunicera med andra, vara självgående i ditt arbete och kan ta dig an olika problemställningar på jobbet.
Tillsammans med dina kollegor har du fokus på att leverera de bästa lösningarna till vår kund, att vara kreativ och idérik kan vara en bra egenskap. Självklart har du ett stort teknikintresse och en vilja att utmana det som är tekniskt möjligt.
Vi erbjuder
På Syntronic blir du en del av en härlig gemenskap där din röst hörs och dina idéer välkomnas. Vi erbjuder flexibla arbetstider, balans mellan arbete och fritid samt regelbundna karriärutvecklingssamtal och interna workshops för din utveckling. Utöver detta får du förmånliga förmåner och försäkringar. Hos oss får du inte bara ett jobb - du får en plats att växa och trivas både personligt och professionellt.
Välkommen till Syntronic!Så ansöker du
Vi ser fram emot din ansökan, som ska vara oss tillhanda senast 17 mars. Vi arbetar med löpande urval.
Bakgrundskontroller kan förekomma.
Av kommunikation- och kvalitetssäkringsskäl ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt via vårt system och inte via e-post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-5733077-1847251". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Syntronic AB
(org.nr 556247-3305), https://jobsemea.syntronic.com
Syntronic (visa karta
)
417 56 GÖTEBORG Arbetsplats
Syntronic Jobbnummer
9748578