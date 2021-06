Embeddedutvecklare inom Functional Safety - Syncore Technologies AB - Elektronikjobb i Linköping

Prenumerera på nya jobb hos Syncore Technologies AB

Syncore Technologies AB / Elektronikjobb / Linköping2021-06-29Vi på Syncore Technologies är glada över att fortsätta växa och söker nu fler medarbetare till vårt fina kontor i Linköping. Vill du jobba i ett kreativt team som håller på med roliga spännande projekt? Då har du kommit rätt!2021-06-29Vi söker embeddedutvecklare inom funktionssäkra inbyggda system för industri och fordon med några års erfarenhet. Du kommer att jobba i ett team som leds av en projektledare och tillsammans jobbar ni med kundens utmaningar inom inbyggd produktutveckling. Våra kunder finns inom branscher som tillexempel flyg, fordon, försvar och konsument.Tjänsten är på 100% med placering i Linköping.Vem är du?Du har tidigare jobbat som embeddedutvecklareDu kan programmeringsspråket CDu har kunskap inom functional safetyDu är samarbetsvillig och kan jobba i ett teamDu värnar om en god arbetsmiljö lika mycket som vi görDu har koll på några av ISO-standarder (ISO 25119, ISO 26262, ISO 13849)MeriterandeDu har ett genuint intresse för elektronikDu kan C# och/eller C++Du har koll på DO 178 och DO 254Om SyncoreSyncore Technologies grundades år 2000 och är idag ett teknikutvecklingsbolag med 40-tal anställda som fokuserar på inbyggda system - från idé till färdig produkt. Här jobbar ingenjörer inom elektronik-, mjukvaru- och hårdvaruutveckling. Vi erbjuder spetskompetens inom bland annat funktionssäkerhet, industriella kontrollsystem och avancerade mätsystem.Vi erbjuderEn kultur som präglas av samarbete, kreativitet och prestigelöshetTillgång till det du behöver för att kunna utföra arbetetKompetensutveckling1500 kvadratmeter stora kontor med öppna landskap och enskilda rumFlexibilitet som bidrar till en balanserad och fungerande vardagFriskvårdsbidragPension och försäkringMöt några av våra anställdaHur är det att jobba hos oss?Det bästa och mest ärliga svaret får du från våra anställda. Därför har vi intervjuat några av dem. Du hittar historierna om vilka de är, vad de gör och hur de kom hit här.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratFast lönSista dag att ansöka är 2021-07-31Syncore Technologies AB5835896