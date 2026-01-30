Embeddedutvecklare
Vill du arbeta i en teknikintensiv miljö där du får växa, ta ansvar och utvecklas långsiktigt? Då kan detta vara din nästa möjlighet!
Vi söker nu en Embedded utvecklare till en kund med stark teknisk kompetens, stabila utvecklingsprojekt och en kultur där trygghet, samarbete och ordning & reda värderas högt.
Om rollen
I rollen som Embedded utvecklare kommer du att arbeta med utveckling av mjukvara för inbyggda system i tekniknära miljöer. Du kommer arbeta i projekt med fokus på R&D, produktutveckling och analys, där du ges möjlighet att utvecklas inom både systematik och tekniska standarder.
Arbetet innebär bland annat:
Programmering i C/C++ för inbyggda system
Deltagande i utvecklingsprojekt i mindre team
Analysarbete, metodiskt arbetssätt och arbete mot tekniska standarder
Möjlighet att få en mer ledande roll i projekt, där du stödjer dig på relevanta standarder och strukturer
Utveckling av system som ofta har krav på funktional safety.
Det här är en roll för dig som vill bygga en stabil teknisk grund och utvecklas långsiktigt inom embeddedområdet.Publiceringsdatum2026-01-30Om företaget
Kunden är ett teknikorienterat ingenjörsföretag med fokus på inbyggda system och produktutveckling för olika branscher. De driver majoriteten av sina projekt in-house, vilket ger bra förutsättningar för kunskapsdelning och nära samarbete mellan kollegor.
Som medarbetare får du:
En trygg arbetsgivare med ordnade processer
Stöttande kollegor och en kultur där man lär sig av varandra
Roliga aktiviteter och en välkomnande arbetsmiljö
Möjlighet till utveckling inom säkerhetskritiska system och strukturerat ingenjörsarbete
Om dig
Du trivs bäst i en miljö där struktur, noggrannhet och problemlösning står i centrum. Du är nyfiken, lösningsorienterad och vill växa långsiktigt. Du gillar att arbeta tillsammans med andra, tar egna initiativ och har driv att sätta dig in i komplex teknik.
Vi värdesätter personer som snabbt tar till sig ny kunskap, tänker i lösningar och vill växa in i en mer ansvarstagande roll.
Skallkrav
Masterexamen inom: Datateknik, Elektroteknik, Mekatronik, Teknisk fysik eller motsvarande
2-3 års arbetslivserfarenhet
God svenska och engelska i tal och skrift
Erfarenhet av eller starkt intresse för inbyggda system och programmering i C/C++
Meriterande
Hobbyprojekt inom embedded
Kunskaper i Python
Intresse för realtidssystem, hemautomation eller funktional safety
Erfarenhet av R&D
Om Framtiden
Framtiden arbetar med rekrytering och bemanning och brinner för att hjälpa människor till rätt jobb och rätt arbetsgivare. Vi är specialister på att matcha talang med rätt arbetsplats och finns på sju orter i Sverige. För denna tjänst är du direktrekryterad till kunden.
Rekryteringsprocess
Telefonintervju med Framtiden
Intervju med Framtiden
Intervju med kund
Kodningstest
Referenstagning
Eventuell andra intervju med kund
Beslut om anställningAnställningsvillkor
Startdatum: Enligt överenskommelse
Ort: Västerås
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Dagtid Så ansöker du
