Embedded-Utvecklare Inom Vhdl
2025-12-12
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Vi söker nu en erfaren embedded-utvecklare till vår kund inom försvarsindustrin. Rollen innebär främst programmering av FPGA:er (inklusive inbyggda processorer), med fokus på både firmware (VHDL) och mjukvara (C/C++).
Arbetet omfattar utveckling av kontrollogik med särskilt fokus på firmware i VHDL. Det inkluderar implementering av kalibreringsfunktioner i både firmware och mjukvara, samt utveckling av höghastighetslänkar. Rollen innebär även integration och test i labbmiljö, liksom felsökning och vidareutveckling av både nya och befintliga funktioner.
Krav och önskade kunskaper
Relevant högskoleexamen inom datateknik, elektroteknik, fysik eller motsvarande
Minst 3 års erfarenhet av embeddedprogrammering
God förståelse för hur FPGA:er fungerar
Gedigen kunskap i VHDL
Svenskt medborgarskap är ett krav
Erfarenhet av C/C++ är meriterande
Kunskaper i Matlab och Python är ett plus
Intresse för att arbeta i agila teamÖvrig information
I arbetet förekommer hantering av försvarssekretess, särskilt i labbmiljö. Säkerhetsprövning (RK) kommer därför att krävas.
Varför TECHLA?
Vi är ett litet och agilt konsultföretag som sätter människan och teknik i fokus. Med rätt kompetens och engagemang hjälper vi företag att utveckla sina produkter - från idé till verklighet. Som konsult hos oss blir du delaktig, får stöd i din roll som ingenjör och hjälp att utvecklas vidare i din karriär.
Mer:
Spännande och utmanande projekt
Tjänstepension som slår de flesta i branschen
Generös sjukvårdsförsäkring
Vårdförsäkring för privat sjukvård
Generöst friskvårdsbidrag
Du väljer själv dator, mobil och hörlurar
Inspirerande arbetsmiljö på vårt kontor i Lindholmen - Göteborgs nav för högteknologiska företag
Oslagbar gemenskap och roliga aktiviteter - torsdagsmingel, frukostar, events och mycket mer
Och inte minst - du blir en del av ett riktigt kompetent och härligt team som stöttar dig hela vägen.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan så utforskar vi möjligheten tillsammans!
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
