Embedded-utvecklare inom C/C++ och Linux

Visa alla datajobb i Linköping, Mjölby, Åtvidaberg, Finspång, Motala eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Quattro Bemanning & Rekrytering AB i Linköping, Mjölby, Åtvidaberg, Finspång, Motala eller i hela Sverige

Beskrivning
Vi söker en skicklig Embedded-utvecklare till ett spännande konsultuppdrag hos en ledande kund inom fordonsindustrin i Linköping.

I rollen får du arbeta i en dynamisk miljö med avancerade systemlösningar där du får möjlighet att både bidra med din tekniska kompetens och utvecklas vidare inom området. Uppdraget passar dig som trivs i en innovativ miljö nära både hårdvara och mjukvara, och som vill vara del av utvecklingen inom automotive.

Dina arbetsuppgifter
Utveckling i C och C++ på Linux-baserade plattformar.

Samarbete med erfarna kollegor inom fordonsindustrin i komplexa utvecklingsprojekt.

Bidra med lösningar i tekniknära utveckling och systemintegration.

Arbeta med hela utvecklingskedjan från design till implementation och test.

Kvalifikationer
Skall-krav:

4-7 års erfarenhet av embedded-utveckling.

Mycket goda kunskaper i C och C++.

Erfarenhet av Linux-baserade system.

God förmåga att arbeta både självständigt och i team.

Meriterande:

Erfarenhet från fordonsindustrin.

Erfarenhet av arbete i internationella utvecklingsmiljöer.

Anställningsvillkor
Start: 6 oktober 2025 (ASAP är önskvärt, men senare start är möjligt).

Längd: till minst 25 september 2026, möjlighet till förlängning.

Omfattning: Heltid, 40 timmar/vecka.

Placering: Linköping, 100 % onsite.

Vi arbetar löpande med urval och presentation av kandidater. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan. Ett uppdaterat CV där det tydligt framgår att du uppfyller skall-kraven är en förutsättning för att kunna bli aktuell för rollen.

Q har kollektivavtal och är medlem i branschorganisationen Almega, Tech Sverige samt i Svenskt Näringsliv. Företaget erbjuder interims- och rekryteringslösningar inom branscherna IT, teknik, administration, ekonomi, industri samt lager/logistik med personallösningar inom olika befattningsnivåer.

