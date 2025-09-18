Embedded-utvecklare inom C/C++ och Linux
Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2025-09-18
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Quattro Bemanning & Rekrytering AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-18Beskrivning
Vi söker en skicklig Embedded-utvecklare till ett spännande konsultuppdrag hos en ledande kund inom fordonsindustrin i Linköping.
I rollen får du arbeta i en dynamisk miljö med avancerade systemlösningar där du får möjlighet att både bidra med din tekniska kompetens och utvecklas vidare inom området. Uppdraget passar dig som trivs i en innovativ miljö nära både hårdvara och mjukvara, och som vill vara del av utvecklingen inom automotive.Dina arbetsuppgifter
Utveckling i C och C++ på Linux-baserade plattformar.
Samarbete med erfarna kollegor inom fordonsindustrin i komplexa utvecklingsprojekt.
Bidra med lösningar i tekniknära utveckling och systemintegration.
Arbeta med hela utvecklingskedjan från design till implementation och test.Kvalifikationer
Skall-krav:
4-7 års erfarenhet av embedded-utveckling.
Mycket goda kunskaper i C och C++.
Erfarenhet av Linux-baserade system.
God förmåga att arbeta både självständigt och i team.
Meriterande:
Erfarenhet från fordonsindustrin.
Erfarenhet av arbete i internationella utvecklingsmiljöer.Anställningsvillkor
Start: 6 oktober 2025 (ASAP är önskvärt, men senare start är möjligt).
Längd: till minst 25 september 2026, möjlighet till förlängning.
Omfattning: Heltid, 40 timmar/vecka.
Placering: Linköping, 100 % onsite.
Vi arbetar löpande med urval och presentation av kandidater. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan. Ett uppdaterat CV där det tydligt framgår att du uppfyller skall-kraven är en förutsättning för att kunna bli aktuell för rollen.
Q har kollektivavtal och är medlem i branschorganisationen Almega, Tech Sverige samt i Svenskt Näringsliv. Företaget erbjuder interims- och rekryteringslösningar inom branscherna IT, teknik, administration, ekonomi, industri samt lager/logistik med personallösningar inom olika befattningsnivåer.
Q har kollektivavtal och är medlem i branschorganisationen Almega, Tech Sverige samt i Svenskt Näringsliv. Företaget erbjuder interims- och rekryteringslösningar inom branscherna IT, teknik, administration, ekonomi, industri samt lager/logistik med personallösningar inom olika befattningsnivåer. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/791". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quattro Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556719-9962) Arbetsplats
Q i Linköping AB Jobbnummer
9515556