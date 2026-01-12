Embedded System Developer - Digital Key (Automotive)
2026-01-12
Vi söker en senior Embedded System Developer till ett avancerat utvecklingsuppdrag inom Digital Key-lösningar i fordonsindustrin. Uppdraget är placerat i Göteborg och genomförs helt på plats.
Om uppdraget
I detta uppdrag arbetar du i framkant av fordonsutveckling där mobiltelefonen blir den primära nyckeln till bilen. Fokus ligger på embedded mjukvara för Digital Key, där systemet med hjälp av UWB-lokalisering och andra datakällor förutser användarens beteende för att förbereda fordonet innan föraren kliver in - med målet att skapa en förstklassig användarupplevelse.
Rollen omfattar även utveckling av säker NFC-baserad åtkomst samt arbete med säkerhetskritisk kod i både låg- och högpresterande noder.

Dina arbetsuppgifter
Utveckling av robust och underhållbar embedded mjukvara i C (lågeffekts-AUTOSAR-noder) och C++ (högpresterande noder)
Analys av positions- och närhetsdata samt utveckling av klassificeringsalgoritmer
Kodgranskning, enhetstester och statisk kodanalys för hög kvalitet
Utveckling och förvaltning av CI/CD-pipelines för embedded mjukvara
Framtagning av automatiserade integrationstester i Python och Robot Framework

Kravprofil för detta jobb
Flera års erfarenhet av embedded mjukvaruutveckling
Gedigen professionell erfarenhet av C
Van vid versionshantering (Git eller motsvarande)
Erfarenhet av kodgranskning och enhetstestning
Relevant utbildning (BSc eller högre) eller motsvarande arbetslivserfarenhet
B-körkort (Sverige)
Mycket god engelska i tal och skrift
Meriterande
Professionell erfarenhet av C++
Kodning enligt MISRA-riktlinjer
Erfarenhet av Python, Jenkins, Gerrit, Robot Framework, SonarQube, CMake
Kunskap om optimerings- och klassificeringsalgoritmer
Erfarenhet av krypterad och autentiserad kommunikation
Erfarenhet från fordonsindustrin
Förståelse för radio- och trådlösa tekniker (t.ex. UWB, NFC)

Dina personliga egenskaper
Stark lagspelare med god samarbetsförmåga
Kommunikativ och van att förklara tekniska lösningar för olika målgrupper
Strukturerad, analytisk och resultatorienterad
Förmåga att både följa och bidra till kravdefinition och planering
Uppdragsinformation
Roll: Embedded System Developer - Digital Key
Plats: Göteborg
Omfattning: Heltid (40 h/vecka)
Uppdragsperiod: 19 januari 2026 - 31 december 2026
Uppdragsform: Konsultuppdrag
