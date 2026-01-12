Embedded System Developer - Digital Key (Automotive)

Zetterholm & Partners AB / Datajobb / Göteborg
2026-01-12


Visa alla datajobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Zetterholm & Partners AB i Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Jönköping, Landskrona eller i hela Sverige

Vi söker en senior Embedded System Developer till ett avancerat utvecklingsuppdrag inom Digital Key-lösningar i fordonsindustrin. Uppdraget är placerat i Göteborg och genomförs helt på plats.
Om uppdraget
I detta uppdrag arbetar du i framkant av fordonsutveckling där mobiltelefonen blir den primära nyckeln till bilen. Fokus ligger på embedded mjukvara för Digital Key, där systemet med hjälp av UWB-lokalisering och andra datakällor förutser användarens beteende för att förbereda fordonet innan föraren kliver in - med målet att skapa en förstklassig användarupplevelse.
Rollen omfattar även utveckling av säker NFC-baserad åtkomst samt arbete med säkerhetskritisk kod i både låg- och högpresterande noder.

Publiceringsdatum
2026-01-12

Dina arbetsuppgifter
Utveckling av robust och underhållbar embedded mjukvara i C (lågeffekts-AUTOSAR-noder) och C++ (högpresterande noder)

Analys av positions- och närhetsdata samt utveckling av klassificeringsalgoritmer

Kodgranskning, enhetstester och statisk kodanalys för hög kvalitet

Utveckling och förvaltning av CI/CD-pipelines för embedded mjukvara

Framtagning av automatiserade integrationstester i Python och Robot Framework

Kravprofil för detta jobb
Flera års erfarenhet av embedded mjukvaruutveckling

Gedigen professionell erfarenhet av C

Van vid versionshantering (Git eller motsvarande)

Erfarenhet av kodgranskning och enhetstestning

Relevant utbildning (BSc eller högre) eller motsvarande arbetslivserfarenhet

B-körkort (Sverige)

Mycket god engelska i tal och skrift

Meriterande
Professionell erfarenhet av C++

Kodning enligt MISRA-riktlinjer

Erfarenhet av Python, Jenkins, Gerrit, Robot Framework, SonarQube, CMake

Kunskap om optimerings- och klassificeringsalgoritmer

Erfarenhet av krypterad och autentiserad kommunikation

Erfarenhet från fordonsindustrin

Förståelse för radio- och trådlösa tekniker (t.ex. UWB, NFC)

Dina personliga egenskaper
Stark lagspelare med god samarbetsförmåga

Kommunikativ och van att förklara tekniska lösningar för olika målgrupper

Strukturerad, analytisk och resultatorienterad

Förmåga att både följa och bidra till kravdefinition och planering

Uppdragsinformation
Roll: Embedded System Developer - Digital Key

Plats: Göteborg

Omfattning: Heltid (40 h/vecka)

Uppdragsperiod: 19 januari 2026 - 31 december 2026

Uppdragsform: Konsultuppdrag

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-14
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7035740-1784042".

Arbetsgivare
Zetterholm & Partners AB (org.nr 559521-8818), https://talent.zetterholmpartners.se
Månskensvägen 16 (visa karta)
132 39  SALTSJÖ-BOO

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9678839

Prenumerera på jobb från Zetterholm & Partners AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Zetterholm & Partners AB: