Embedded Software Engineer (C/C++ & Linux)
Professional Galaxy AB / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2026-04-09
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professional Galaxy AB i Linköping
, Finspång
, Norrköping
, Oxelösund
, Örebro
eller i hela Sverige
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Vi söker en Embedded Software Engineer (C/C++ & Linux)
Nu söker vi en erfaren Embedded Software Engineer till ett konsultuppdrag i Linköping. Uppdraget riktar sig till dig som har en bred teknisk profil och ett starkt intresse för algoritmutveckling, embedded system och avancerad mjukvara i resursbegränsade miljöer.
Om uppdraget I rollen kommer du att arbeta med utveckling av mjukvara för inbyggda system, med fokus på prestanda, effektivitet och robusthet. Du blir en del av ett tekniskt kompetent team där du bidrar i hela utvecklingskedjan - från design och implementation till test och optimering.
Arbetet innefattar bland annat:
Utveckling i C och C++ för embedded Linux-miljöer
Algoritmutveckling och optimering
Arbete nära hårdvara och förståelse för systemarkitektur
Hantering av resursbegränsade system
Samarbete i tvärfunktionella team
Beroende på din profil kan du även arbeta med områden som bildbehandling, geodata eller sensordataPubliceringsdatum2026-04-09Kvalifikationer
Minst 4 års relevant arbetslivserfarenhet
God kunskap i C och C++
Erfarenhet av Embedded Linux
Erfarenhet av algoritmutveckling
Bred teknisk kompetens (generalistprofil)
Grundläggande kunskap om datorarkitektur (hårdvara)
Goda kunskaper i matematik, exempelvis filterteori
Meriterande
Erfarenhet av bildbehandling eller Computer Vision
Kunskap inom Remote Sensing
Förståelse för sensorkalibrering och sensormodeller
Erfarenhet av geodata och GIS
Erfarenhet av Vulkan
Erfarenhet av Python
Erfarenhet av arbete med minnes- och resursbegränsade system
Erfarenhet av embedded system generellt
Erfarenhet av att porta mjukvara mellan olika Linux-system
Erfarenhet av Git/GitLab
Erfarenhet av testautomation
Kännedom om flyg- eller navigationssystem
Övrig information
Plats: Linköping (arbete sker på plats)
Uppdragsstart och längd: Enligt överenskommelse
Ansökningsdag: 2026-04-30 Startdatum: ASAP Slutdatum: Öppet
Ansökan: Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag, urval och intervjuer sker löpande. Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen och dina svar ligger till grund för urvalet. Att besvara frågorna är en förutsättning för att ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att alla krav och meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7537246-1937164". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professional Galaxy AB
(org.nr 559366-0524), https://careers.progalaxy.se
Linköping Central Station (visa karta
)
582 22 LINKÖPING Jobbnummer
9844831