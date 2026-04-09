Embedded Software Engineer (C/C++ & Linux)

2026-04-09


Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Vi söker en Embedded Software Engineer (C/C++ & Linux)
Nu söker vi en erfaren Embedded Software Engineer till ett konsultuppdrag i Linköping. Uppdraget riktar sig till dig som har en bred teknisk profil och ett starkt intresse för algoritmutveckling, embedded system och avancerad mjukvara i resursbegränsade miljöer.
Om uppdraget I rollen kommer du att arbeta med utveckling av mjukvara för inbyggda system, med fokus på prestanda, effektivitet och robusthet. Du blir en del av ett tekniskt kompetent team där du bidrar i hela utvecklingskedjan - från design och implementation till test och optimering.
Arbetet innefattar bland annat:

Utveckling i C och C++ för embedded Linux-miljöer

Algoritmutveckling och optimering

Arbete nära hårdvara och förståelse för systemarkitektur

Hantering av resursbegränsade system

Samarbete i tvärfunktionella team

Beroende på din profil kan du även arbeta med områden som bildbehandling, geodata eller sensordata

Kvalifikationer
Minst 4 års relevant arbetslivserfarenhet

God kunskap i C och C++

Erfarenhet av Embedded Linux

Erfarenhet av algoritmutveckling

Bred teknisk kompetens (generalistprofil)

Grundläggande kunskap om datorarkitektur (hårdvara)

Goda kunskaper i matematik, exempelvis filterteori

Meriterande

Erfarenhet av bildbehandling eller Computer Vision

Kunskap inom Remote Sensing

Förståelse för sensorkalibrering och sensormodeller

Erfarenhet av geodata och GIS

Erfarenhet av Vulkan

Erfarenhet av Python

Erfarenhet av arbete med minnes- och resursbegränsade system

Erfarenhet av embedded system generellt

Erfarenhet av att porta mjukvara mellan olika Linux-system

Erfarenhet av Git/GitLab

Erfarenhet av testautomation

Kännedom om flyg- eller navigationssystem

Övrig information

Plats: Linköping (arbete sker på plats)

Uppdragsstart och längd: Enligt överenskommelse

Ansökningsdag: 2026-04-30 Startdatum: ASAP Slutdatum: Öppet
Ansökan: Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag, urval och intervjuer sker löpande. Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen och dina svar ligger till grund för urvalet. Att besvara frågorna är en förutsättning för att ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att alla krav och meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

