Embedded Software Developer, Västerås, heltid
2025-08-08
För en av våra kunders räkning söker vi nu en Embedded Software Developer. Vår kund är ett innovativt företag som utvecklar alla typer av inbyggda system, både elektronik och mjukvara, med specialisering inom datakommunikation och strömförsörjning. Företaget befinner sig i en mycket spännande och expansiv fas med flera nya projekt, vilket ger en kreativ arbetsmiljö där nya idéer och lösningar uppmuntras.
Du kommer att arbeta i trevliga lokaler i centrala Västerås, med möjlighet till hemarbete.
Om rollen: Som Embedded Software Developer kommer du att spela en nyckelroll i utvecklingen av företagets avancerade produkter. Du kommer att delta i hela utvecklingsprocessen - från mjukvaruarkitektur och lågnivåprogrammering till utveckling av inbyggda system, Linux kernel module-utveckling, bare metal systems-utveckling och board bring up. Du kommer även att arbeta nära företagets hårdvaru- och mjukvaruteam för att säkerställa att slutprodukten möter både tekniska och affärsmässiga krav.
Krav för tjänsten:
Civilingenjörsexamen i datavetenskap, el-/elektronikkonstruktion, robotik, mekatronik eller fysik med inriktning mot inbyggd mjukvaruutveckling.
Över 3 års professionell erfarenhet inom området.
Hög kompetens i C och C++.
Erfarenhet av Linux kernel och user space.
Förmåga att läsa och förstå elektronikscheman och datablad.
Djup förståelse för Embedded System-design.
Öppen för att utveckla dina egna färdigheter, hantera varierade projekt och möta nya kunder.
Meriterande:
Erfarenhet av datakommunikationsprodukter.
Kunskap om T.S.N. (Time Synchronized Network).
Erfarenhet av Linux distribution development (Yocto, Buildroot).
Erfarenhet av debugging via GDB.
Du får:
En spännande och utmanande roll i ett snabbt växande företag.
Möjlighet att arbeta med banbrytande teknik och innovativa projekt.
Flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete.
Konkurrenskraftig lön och förmåner.
En öppen och inspirerande arbetsmiljö med engagerade och kunniga kollegor som delar intressen för gott kaffe, mat och olika typer av sport och aktiviteter.
Anställningsform:
Du kommer att anställas direkt hos vår kund. Anställningsformen är heltid, med anställningstid enligt överenskommelse. Tillträde sker så snart som möjligt.
För att ansöka, skicka ditt CV och personligt brev till info@modernera.se
. Ange "Embedded Software Developer, Västerås, heltid" i ämnesraden.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-22
E-post: info@modernera.se
