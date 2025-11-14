Embedded Software Developer till Saab Huskvarna
2025-11-14
Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. De är 25 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är de ledande inom många områden och en femtedel av deras intäkter går till forskning och utveckling. Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där mångfald ses som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.
Vi erbjuder
• En dynamisk och innovativ arbetsmiljö med fokus på agilt teamarbete. * Goda möjligheter till kompetensutveckling inom säkerhetskritiska system. * Konkurrenskraftig lön och förmånspaket. * Chansen att arbeta med spännande projekt som gör verklig skillnad inom försvar och säkerhet.Dina arbetsuppgifter
Vi söker en erfaren Embedded Software Developer som vill bli en del av vårt drivna team. I rollen kommer du att arbeta med att designa, utveckla och underhålla mjukvarulösningar för våra avancerade och säkerhetskritiska system. Du blir en viktig del av ett agilt utvecklingsteam där du samarbetar tätt med kollegor från olika discipliner för att säkerställa hög kvalitet, pålitlighet och säkerhet i våra produkter. Arbetet sker enligt kravbaserade utvecklingsprocesser.Arbetsuppgifter
• Utveckla inbyggd mjukvara för olika plattformar, med fokus på säkerhetskritiska system och DO-178-standarder * Samarbeta med hårdvaruingenjörer för effektiv integration mellan mjukvara och hårdvara. * Delta i kravanalys, säkerställa spårbarhet och bidra till våra kravbaserade utvecklingsprocesser * Testa och felsöka för att uppnå hög tillförlitlighet, prestanda och efterlevnad av säkerhetskrav * Arbeta agilt med sprintplanering, stand-ups och retrospektiv * Hålla dig uppdaterad om tekniker och trender inom säkerhetskritisk inbyggd utvecklingProfil
Känner du igen dig i egenskaper som kommunikativ, lösningsorienterad och noggrann? Bra! Då har du sannolikt goda förutsättningar att nå framgång i rollen. Vi vill jobba med dig som drivs av utmaningar och har en förmåga att koordinera samt prioritera ditt arbete. Du värdesätter ett positivt förhållningssätt och är en engagerad person som sätter laget före jaget.
Krav för tjänsten:
• Dokumenterad erfarenhet som Embedded Software Developer eller liknande roll, gärna inom säkerhetskritiska system * Relevant utbildning inom datavetenskap, elektroteknik eller liknande område * Mycket goda kunskaper i C och Python. * Erfarenhet av inbyggda system, mikrokontroller och realtidsoperativsystem (RTOS). * Kännedom om DO-178 och kravbaserade utvecklingsmetoder * Erfarenhet av versionshantering, gärna Git och/eller Dimension
Meriterande
• Erfarenhet av mjukvaruutveckling för säkerhetskritiska system inom exempelvis flyg, medicinteknik eller försvar * Kunskap om säkerhetsprotokoll och best practices för säkerhetskritiska miljöer * Erfarenhet av hårdvarubeskrivningsspråk (HDL), exempelvis VHDL eller Verilog * Erfarenhet av Embedded Linux eller andra inbyggda operativsystem * Kunskap inom modellbaserad utveckling, såsom MATLAB/Simulink
Ansökningsförfarande
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Detta är ett inledningsvis ett konsultuppdrag, med möjligheter till anställning på Saab efter en tids inhyrning. Urvalet kommer att bearbetas löpande så skicka in din ansökan redan idag. Vid frågor angående tjänsten vänligen kontakta ansvarig rekryterare Linda Algeskog, linda.algeskog@skill.se
alternativt Gentonis Gjikokaj, gentonis.gjikokaj@skill.se
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 556685-8618), https://skill.se/ Kontakt
Linda Algeskog linda.algeskog@skill.se Jobbnummer
