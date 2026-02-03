Embedded Software Developer
Embedded Software Developer - bygg framtidens teknik i Göteborg
Är du en embeddedutvecklare som triggas av teknik i framkant och vill fortsätta utvecklas i spännande projekt? Gillar du tanken på att jobba med allt från samhällsviktig teknik till innovativa konsumentlösningar - och samtidigt ha en arbetsgivare som faktiskt bryr sig om dig? Då tror vi att Tech Talents kan vara ditt nästa steg.
Vi söker Embedded Software Developers till flera av våra kunder i Göteborgsområdet. Våra kunder verkar inom branscher som försvar, rymd, fordon, telekom, medicinteknik och produktutveckling, och gemensamt för dem alla är ett högt tekniskt innehåll och långsiktiga utvecklingsprojekt.
Om rollen
Som embeddedutvecklare hos oss arbetar du i uppdrag som matchas mot din erfarenhet, ditt intresse och vart du vill utvecklas. Du blir en del av tvärfunktionella team där mjukvara och hårdvara möts, och där du är med genom hela utvecklingskedjan - från design och implementation till test och verifiering.
Exempel på arbetsuppgifter
Utveckling och implementation av mjukvara för inbyggda system
Arbete i C/C++ i realtidsmiljöer
Samarbete i tvärfunktionella team med mjukvara, hårdvara och test
Deltagande i hela utvecklingsprocessen - från krav och design till test
Bidra till tekniska beslut och förbättringar i projekten
Vi söker dig som
Är civilingenjör inom datateknik, elektroteknik eller motsvarande
Har 1-5 års relevant arbetslivserfarenhet
Har erfarenhet av embeddedutveckling i C och/eller C++
Har god förståelse för realtidssystem, gärna i kombination med Embedded Linux
Har goda kunskaper i Python
Har förståelse för Firmware- eller drivrutinsutveckling
Har förståelse för CI/CD och verktyg som Jenkins och Docker
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
