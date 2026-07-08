Embedded Mjukvaruutvecklare
Consat Digital Solutions AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-07-08
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Om Oss
Consat Digital Solutions är ett teknikkonsultbolag med stark kompetens inom embeddedutveckling, elektronik och digitala lösningar. Vi hjälper våra kunder att utveckla tekniskt komplexa produkter och system där mjukvara, elektronik och användarnytta möts.
Med lång erfarenhet av produktnära utveckling och tekniska lösningar arbetar vi nära våra kunder i uppdrag som kräver ingenjörsmässighet, problemlösning och förståelse för helheten. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, nyfikenhet och en vilja att ständigt utvecklas tillsammans.
Information om Rollen
Vi söker nu en erfaren embeddedutvecklare som vill vara en del av vårt team i Göteborg. Rollen passar dig som trivs nära tekniken, är trygg i ditt arbetssätt och vill arbeta med utveckling av inbyggda system i varierande och tekniskt utmanande miljöer.
Som en del av Consat Digital Solutions kommer du att arbeta med embedded mjukvaruutveckling i olika former. Du kan komma att delta i interna projekt på vårt kontor på Lindholmen eller arbeta på plats ute hos våra kunder i Göteborgsområdet.
Hos oss får du möjlighet att bidra med din tekniska kompetens, samtidigt som du blir en viktig del i att stärka vårt erbjudande inom inbyggda system.
Dina Arbetsuppgifter
Design och utveckling av inbyggda system för olika applikationer
Programmering i C eller C++ samt andra relevanta språk beroende på projekt
Testning, felsökning och buggfix
Kodoptimering med fokus på prestanda, stabilitet och resursanvändning
Arbete nära hårdvara, elektronik och systemnära mjukvara
Dokumentation och användning av versionshanteringssystemPubliceringsdatum2026-07-08Kvalifikationer
Erfarenhet av embeddedutveckling i C eller C++
Relevant utbildning inom datateknik, elektronik, mekatronik eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av Linux, RTOS eller annan systemnära utvecklingsmiljö
Förståelse för hårdvarunära utveckling, exempelvis sensorer, aktuatorer eller kommunikationsgränssnitt
Vana av utvecklingsverktyg som Git, Jenkins, CI/CD eller liknande
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av tekniska vägval, arkitektur eller tekniskt ledarskap inom embeddedutveckling.
Vad Vi Erbjuder
En varm och hjälpsam kultur med engagerade och kompetenta kollegor
Möjlighet att arbeta med tekniskt utmanande projekt inom embedded, elektronik och digitala lösningar
Möjlighet till personlig och professionell utveckling
Placering
Rollen är kopplad till vårt kontor på Lindholmen och till våra kunder i Göteborgsområdet. Därför ser vi att du har din bas i Göteborg eller i närområdet.Så ansöker du
Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Under semesterperioden kan återkopplingen ta något längre tid än vanligt, men vi går igenom ansökningar löpande och återkommer så snart vi kan.Kontaktuppgifter för detta jobb
För frågor om tjänsten kontakta: Frida Williamsson, frida.williamsson@consat.se
Vår långsiktiga syn på våra medarbetare har bidragit till att Consat för tolfte året i rad har utsetts till ett av Sveriges 100 Karriärsföretag! Läs mer på: www.consat.se
& Din karriär börjar här - Consat (teamtailor.com) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7919149-2092595". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Consat Digital Solutions AB
(org.nr 559550-7616), https://careers.consat.se
Lindholmspiren 7 (visa karta
)
417 56 GÖTEBORG Arbetsplats
Consat Jobbnummer
9997071