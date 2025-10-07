Emballator Lagan AB rekryterar: Ställare/Tekniker
2025-10-07
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
Vill du arbeta i en framtidsorienterad produktionsmiljö och bidra till en effektiv och hållbar tillverkning? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig. ¨ Publiceringsdatum2025-10-07Om tjänsten
Som Ställare och Tekniker hos Emballator Lagan AB i Ljungby får du en central roll i produktionen där du ansvarar för att förbereda och genomföra verktygsbyten samt ställa in den produktionsutrustning som används i vår tillverkning. Du ser till att kvalitetskontroller genomförs innan produktionen övergår i löpande drift. Vid maskinstopp felsöker du och åtgärdar problemet eller lämnar över till Produktionssupport vid behov av större insatser. Du är också ett stöd till våra maskinskötare och operatörer i det dagliga arbetet och bidrar till deras utveckling och lärande. Vid behov hoppar du själv in som maskinskötare. Du ingår i vårt produktionsteam och rapporterar till våra produktionsledare. Arbetstiderna är förlagda till tvåskift eller nattskift med möjlighet till arbete på helger enligt rullande schema. Vi söker dig som i första hand är tillgänglig för arbete på tvåskift eller natt.
Om dig
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet som ställare eller tekniker och gärna har arbetat inom formsprutningsindustrin men det är inget krav. Du har ett tekniskt intresse och en god problemlösningsförmåga samt trivs med att arbeta i team där du är en aktiv del i samarbetet. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till förändringar i produktionen. Som person är du ansvarstagande nyfiken och bidrar till en positiv och utvecklande arbetsmiljö där vi delar med oss av kunskap och hjälper varandra framåt.
Du erbjuds
Hos Emballator Lagan AB får du en viktig och varierad roll i en framtidsinriktad och tekniskt modern produktionsmiljö. Du blir en del av ett företag som satsar långsiktigt på både hållbarhet och innovation. Här får du möjlighet att utvecklas tillsammans med engagerade kollegor i en trygg organisation där din insats gör skillnad varje dag.
Om Emballator
Emballator Lagan AB är en del av Emballator-gruppen som utvecklar och tillverkar hållbara förpackningslösningar för framtidens behov. Koncernen har cirka 900 medarbetare och omsätter omkring 2,7 miljarder kronor. Emballator Lagan är belägen i Ljungby och vi levererar till kunder inom bland annat livsmedel, läkemedel, kemi, färg och kroppsvård. Som en del av en större koncern med verksamhet i flera europeiska länder kombinerar vi det lokala engagemanget med koncernens styrka. Hos oss genomsyras arbetet av innovation, kvalitet och hållbarhet. Så ansöker du
Emballator Lagan samarbetar med Puls Bemanning & Rekrytering och urval samt intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att ansvarig rekryterare Josef Tot på josef@pulsbemanning.se
eller 0709 -94 47 70. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
