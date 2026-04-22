Eltel söker fibertekniker till Skövde/Jönköping
2026-04-22
Vi söker just nu fler fibertekniker till Skövde/Jönköpingsteamet!Vill du vara med och bidra till dagens och morgondagens uppkopplade samhälle?
Vilka är mina arbetsuppgifter?Som servicetekniker/ fibertekniker hos oss arbetar du med att bygga och underhålla framtidens kommunikationsnät. Ditt jobb handlar om att se till att fiberanslutningar fungerar som de ska, både vid nyinstallationer och när något behöver felsökas eller repareras. Du jobbar både med företag och privatpersoner, och du är med hela vägen från kabelskåp till slutanvändare.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat bestå av:
Installation av fiberanslutningar (t.ex. FTTH - Fiber To The Home)
Felsökning och service av befintliga nät
Blåsning och svetsning av fiberkablar
Mätning med OTDR för att hitta och analysera fel
Kabeldragning och kontaktering, till exempel Cat-6
Skarvning av fiber
Du arbetar oftast i team tillsammans med en kollega, och ni får era uppdrag av en produktionsplanerare som också finns tillgänglig för stöd vid behov. Arbetet kan variera under dagen beroende på kundernas behov, så det är viktigt att du är flexibel och kan anpassa dig snabbt vid förändringar.
Tjänsten innefattar även beredskap, där du har jour ungefär var femte vecka. Eftersom vi erbjuder dygnet-runt-service till våra kunder, är det viktigt att du kan arbeta effektivt, säkert och professionellt även under tidspress.
Varför ska jag välja Eltel som arbetsgivare?Vi erbjuder dig en trygg och välfungerande arbetsplats med härliga och kompetenta kollegor. Vi är ett sammansvetsat gäng i Skövde & Jönköping som jobbar både självständigt och tillsammans. Du kommer att tillhöra ett team med stor teknisk bredd och kompetens. Du rapporterar till gruppchef Terje beskrivs som en lyhörd och varm ledare.
En anställning på Eltel innebär att du är med och bidrar till dagens och morgondagens uppkopplade samhälle. Hos oss får du stor variation i dina arbetsuppgifter och frihet tillsammans med mycket ansvar. Det är viktigt för oss att du trivs och utvecklas i ditt arbete, det finns således stora möjligheter att växa med oss om du vill - både inom din roll och genom att testa nytt. Vidare satsar vi på säkerheten och erbjuder en god arbetsmiljö för alla våra medarbetare. Med våra drygt 20 år på marknaden och närvaro i hela Sverige är Eltel en trygg arbetsgivare. Men den absolut viktigaste anledningen till att jobba hos oss är alla trevliga och kompetenta kollegor!
Vi söker dig som har:
En slutförd gymnasieutbildning med relevant inriktning
Erfarenhet av telekom-branschen eller andra motsvarande kunskaper
B-körkort för manuell växellåda
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt god förståelse i engelska
Det är meriterande om du har:
Kunskap kring att blåsa, svetsa och mäta fiber
Erfarenhet av kopparnätet
Arbetat mot Trafikverket i järnvägsmiljö
Elbehörighet
Som person är du ansvarstagande och målmedveten, du gör det som krävs för att lösa uppgiften och du motiveras av att upprätthålla hög kundnöjdhet. Som tekniker är det viktigt att erbjuda en hög servicegrad mot kund varpå vi tänker att du förstår vikten av att kommunicera med både kollegor och kunder. Vi arbetar i olika miljöer hos företag, myndigheter och privatpersoner. Arbete förekommer både inom- och utomhus, vid exempelvis järnväg.
Då vi arbetar i en omväxlande bransch med flertalet olika kunder kan vardagen ibland ta snabba vändningar, så uppskattar du en föränderlig vardag är det här ett arbete för dig. Gillar du dessutom att ha roligt på jobbet och utvecklas tillsammans med kompetenta kollegor så är denna roll perfekt
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och det du inte kan, det kan vi lära dig! Det viktiga för oss är att vi hittar rätt person.
Ytterligare information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med 6 månaders provanställning.
Placeringsort: Skövde eller Jönköping
Grund för anställning är godkänd bakgrundskontroll (inklusive bland annat kontroll av rättsliga tvister och ekonomisk status) samt godkänd säkerhetsprövning
På Eltel arbetar en bred variation av människor; unga som äldre, med olika religioner, nationaliteter, sexuella läggningar och funktionsvariationer. Det bidrar till vår framgång och stolthet. Kan du bidra till att bredda mångfalden ytterligare? Då blir vi glada!
Vid frågor kontakta rekryterande chef på johnny.eriksson@eltelnetworks.se
.
Varmt välkommen med din ansökan!
Eltel är den ledande leverantören av tjänster för kritisk infrastruktur. Vi designar, planerar, bygger och säkrar driften av el- och kommunikationsnätverk i hela Sverige på uppdrag av våra kunder som i huvudsak är operatörer, nätägare och myndigheter.
Vi är stolta över att skapa värde för våra kunder och för samhället i stort - vi på Eltel kombinerar kunskap och kompetens med en praktisk inställning till arbete. Vi har ambitionen att vara den bästa arbetsplatsen för dig som gillar utmaningar och som vill ta ett samhällsansvar. Vi söker nu fler engagerade människor som vill bli en del av vårt företag.
Vi undanber oss vänligt men bestämt kontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt andra försäljare av ytterligare tjänster kopplat till våra rekryteringar. Vi har upphandlat de tjänster vi behöver. Vid andra frågor; kontakta oss centralt på rekrytering@eltelnetworks.se
Sista dag att ansöka är 2026-10-19
