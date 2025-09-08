Eltel i Kalmar söker erfaren tekniker!
Är du ute efter en spännande roll med stort ansvar? Vi söker nu en service- och installationstekniker till vår kund Eltel i Karlskrona. Du bidrar till ett uppkopplat samhälle med avancerad teknik och kritisk infrastruktur.
Eltel är en ledande aktör inom kritisk infrastruktur och erbjuder tjänster som möjliggör förnybar energi och högpresterande kommunikationsnät. Företaget designar, planerar, bygger och säkrar driften av nätverk som är avgörande för ett hållbart och uppkopplat samhälle. Genom att skapa robusta lösningar för el- och kommunikationsinfrastruktur bidrar Eltel till att stödja både dagens behov och framtidens krav. Deras arbete främjar en mer hållbar utveckling och skapar en grund för en effektiv och stabil uppkoppling för kommande generationer.
Som service- och installationstekniker blir du en viktig del av ett engagerat team som arbetar med att bygga, underhålla och serva kommunikationsnät och samhällskritisk infrastruktur. I rollen hanterar du utrustning inom IP och LAN, till exempel routrar, switchar och accesspunkter.
Arbetsuppgifterna inkluderar:
• Nyinstallation och driftsättning av hårdvara.
• Felsökning av förbindelser och kundutrustning.
• Konfiguration och migrering av nätverksutrustning.
• Utförande av funktionstester tillsammans med kund.
• Installation och byggnation av fastighetsnät.
I rollen kommer du att ha löpande kontakt med både produktionsplanerare och kunder. Vid behov ansvarar du för att införskaffa nödvändigt material för att lösa kundens problem. Kommunikation och samarbete är därför centralt i arbetet.
Du behöver vara bekväm med att arbeta på hög höjd, då mastklättring ingår som en del av arbetsuppgifterna.
Tjänsten innefattar även beredskap cirka var 4:e-5:e vecka, vilket är löneförstärkande.
DETTA SÖKER VI
• Har erfarenhet inom installation, underhåll eller felsökning av nätverksutrustning.
• Är självgående, lösningsorienterad och kommunikativ.
• Trivs med att arbeta i en roll som kombinerar teknik och kundkontakt.
• Körkort är ett krav.
Det här erbjuder vi dig som konsult:
• En trygg anställning via oss, med möjlighet att arbeta hos en ledande aktör som Eltel.
• Ett engagerande och utvecklande uppdrag i en verksamhet som möjliggör förnybar energi och högpresterande kommunikationsnätverk.
• Goda möjligheter att utvecklas inom din yrkesroll och bredda din kompetens.
• En arbetsplats som präglas av gemenskap, engagemang och arbetsglädje.
Ansök nu!
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade.
