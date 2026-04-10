Eltekniker till Nordic Snus i Vårgårda
NearYou Sverige AB / Elektronikjobb / Vårgårda Visa alla elektronikjobb i Vårgårda
2026-04-10
, Herrljunga
, Ale
, Alingsås
, Vara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NearYou Sverige AB i Vårgårda
, Herrljunga
, Ale
, Alingsås
, Vara
Publiceringsdatum2026-04-10Om företaget
Nordic Snus och JTI Sweden är en del av Japan Tobacco International, ett av världens ledande tobaksföretag med över 40 000 anställda och produkter som distribueras i mer än 120 länder. Vi har experter inom allt från försäljning och tobaksselektering till produktutveckling. Nordic Snus är en av de största snusproducenterna i Sverige med varumärken som LD och Nordic Spirit som finns tillgängliga hos fler än 5 000 återförsäljare i Sverige. Allt vårt snus produceras i den anrika men moderna och nyutbyggda snusfabriken i Vårgårda i västra Sverige. Läs gärna mer om Nordic Snus på www.nordicsnus.se.
JTI Sweden är det ledande cigarettföretaget i Sverige, med internationell framgång för märken som exempelvis Camel och Winston tillsammans med varumärken som Blend, Level, John Silver och Right. JTI Sweden och Nordic Snus har i Sverige 170 anställda och har blivit erkänd som Top Employer varje år sedan 2014.
För mer information, besök www.jti.com
eller www.jti.com/sweden
Tjänstebeskrivning
Du kommer att bli anställd som konsult hos NearYou men vara ute på uppdrag hos Nordic Snus AB. Nordic Snus AB söker en eltekniker som vill arbeta nära produktionen och bidra till hög driftsäkerhet, stabil produktion och kontinuerliga förbättringar. I denna roll får du en viktig position där du kombinerar operativt arbete med ett utvecklingsorienterat arbetssätt inom el, elektronik och automation.
Som eltekniker ansvarar du för att säkerställa att produktionsutrustningen fungerar optimalt med fokus på automation och elektriska system. Du arbetar både förebyggande och avhjälpande, samt deltar aktivt i förbättringsarbete och utveckling av underhållsprocesser.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar bland annat att utföra förebyggande och avhjälpande underhåll på produktionsutrustning, med fokus på el och automation. Du felsöker på både grundläggande elnivå och på automation-/PLC-nivå. Vidare kommer du att arbeta med att identifiera rotorsaker till störningar och implementera hållbara förbättringar, övervaka process- och styrutrustning samt identifiera linjefel. Slutligen arbetar du även med att delta aktivt i T&T- implementering och arbeta enligt TPD2-standarder efter Go-Live.Kvalifikationer
För att passa i rollen som eltekniker tror vi att du är en prestigelös person med tidigare erfarenhet inom området. Du är en analytisk, strukturerad och lösningsorienterad person som trivs med att ta ansvar och arbeta säkerhets- och kvalitetsfokuserat. Kvalifikationer
• Har minst 3års erfarenhet som elektronik- eller eltekniker i industriell miljö
• Dokumenterad erfarenhet av reparation och felsökning'
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Goda kunskaper i MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
• Grundläggande kunskap inom automation och processkontrollstandarder
Meriterande:
• Har grundläggande kunskaper i Siemens automations- och styrsystem
Låter detta intressant?
Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se.
Vi jobbar med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Välkommen med din ansökan!
Att arbeta som konsult på NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare.
Om NearYou
NearYou är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag. Vi har lång erfarenhet från branschen och vet hur viktigt det är med stark lokal förankring. Då vi är ett fullservice företag inom bemanningsbranschen hjälper vi våra kunder med kompetensförsörjning och flexibilitet i alla delar av bolaget. Våra samarbeten bygger på relationer grundade på långsiktighet, engagemang, enkelhet och förtroende.
NearYou ska bidra till ett inkluderande samhälle där människor utmanas, har framtidstro och känner sig delaktiga. Utifrån kompetensprövning ger vi alla människor möjligheter på arbetsmarknaden och i samhället i stort, oavsett etnicitet, religiös övertygelse eller sexuell läggning. Hos oss gör människor skillnad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), https://nearyou.se
Wallentinsvägen 11 (visa karta
)
447 37 VÅRGÅRDA Arbetsplats
Nordic Snus AB Kontakt
Emma Knutsson emma.knutsson@nearyou.se Jobbnummer
9846505