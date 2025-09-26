Eltekniker till El & lås, Fastigheter
2025-09-26
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
Vill du jobba med god service, lösa tekniska problem och arbeta med andra eltekniker? Vi söker nu en ny medarbetare till vårt härliga gäng på Universitetssjukhuset i Örebro.
Regionservice fastighetsdrift har under en tid arbetat med att få till en funktionell organisation där en stark kompetens och ett stort tekniskt kunnande är en nyckel till framgång.
Avdelningen för fastighetsdrift består av ca 90 medarbetare som arbetar och utgår från flera platser i länet. Vi ansvarar för skötsel, tillsyn och mindre reparationer av alla delar i en fastighet. I vårt dagliga arbete ingår att ge stöd och service till verksamheter som finns i våra fastigheter för att deras arbete ska gå så smidigt som möjligt. Placering är Universitetssjukhuset i Örebro.
Område fastigheter ansvarar för förvaltning, drift och byggnation av Region Örebro läns fastigheter, ca 500 000 m2. Vår huvuduppgift är att vårda våra fastigheter och att se till att lokalerna är funktionella och ändamålsenliga. Det gör vi genom verksamhets- och teknikanpassning eller genom att skapa nya lokaler eller byggnader. Våra hyresgäster är till största delen vårdverksamheter, vilket innebär en hög teknisk komplexitet och krav på samband, funktionalitet och flöden.
Tillsammans är vi ca 140 medarbetare, både yngre och mer erfarna. Våra medarbetare är drivna, engagerade och har en hög teknisk kompetens. Hos oss möter du människor som hjälper varandra och har en god sammanhållning.
Regionservice arbetar med service till Region Örebro läns verksamheter. Hos oss finns många olika arbetsuppgifter och expertis inom bland annat IT, fastighet, måltid, lokalvård, logistik, vårdnära service, medicinsk teknik, support, upphandling, arkivering och administration. Vi har också ett strategiskt ansvar för utveckling av våra verksamheter. Våra cirka 1000 medarbetare är vår stora tillgång för att göra ett gott arbete med kundens fokus. Vi drivs av ett stort engagemang för helhetssyn, samverkan och utveckling av arbetsmetoder.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Eltekniker till El & lås, FastigheterPubliceringsdatum2025-09-26Dina arbetsuppgifter
Som eltekniker med inriktning elkraft kommer du att arbeta med drift- och underhåll av sjukhusets elanläggningar som stationer, ställverk, centraler m.m. men även vara husansvarig för ett antal hus som man har ansvarar för inom sitt kompetensområde. I tjänsten ingår provning, periodiska kontroller och felavhjälpning av apparater i ovanstående anläggningar. Vi jobbar inom spänningsintervallet 0,4-10kV. Även arbete med klenspänning förekommer 0-24 volt.
Du kommer arbeta i en grupp med nio eltekniker, en brand- och sprinkleransvarig samt enhetschef för El & Lås. Arbetet innebär bland annat teknisk problemlösning, planering av det dagliga arbetet, teknisk utveckling, att vara tekniskt bollplank åt kund, utföra skötslar och förebyggande underhåll, delta i projekt m.m.
Felsökning och avhjälpande reparationer samt mindre installationer
Förebyggande underhåll / skötslar
Patientsignaler
Storkök
Dörrautomatiker
In och urkoppling av maskiner
Ritningshantering
Brandlarm/sprinkler och andra larm
Passersystem
Rörpost / Tempus
Kopplingar och driftåtgärder i anläggningarna
Delta i skyddsronder och riskanalyser
Arbeta med projekt och vara sakkunnig i elfrågor
Egenkontroller och besiktningar
Tjänsten innefattar beredskapstjänstgöring.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Du har en avslutad gymnasieutbildning med inriktning elkraft eller annan lämplig teknisk utbildning som bedöms likvärdig, samt några års arbetslivserfarenhet som elektriker.
Som person har du förmågan att kommunicera rakt och tydligt samt har en väl utvecklad social kompetens. Du vet värdet av god service och kvalitet. Du är en person med stort eget driv, uthållighet och samarbetsvilja. Vi förutsätter att du gillar att lösa tekniska problem och vi lägger stor vikt vid din förmåga att arbeta självständig likväl som i grupp. Att du är service-, mål- och kostnadsmedveten ser vi som en självklarhet.
B-körkort och datorvana är ett krav.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och yrkeskompetens.Så ansöker du
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Vill du veta mer om vad vi erbjuder dig eller hur det är att leva och bo i vårt länhttps://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig
Enhetschef Stefan Fure-Kanestad, 019-602 7499stefan.fure-kanestad@regionorebrolan.se
Fackliga företrädare:
Kommunal, 010-442 92 52
Vision, Isabell Karlsson, 019-602 27 55 Ersättning
Månadslön
