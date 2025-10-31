Eltekniker - Nuclear
Alleima Tube AB / Elektronikjobb / Sandviken Visa alla elektronikjobb i Sandviken
2025-10-31
, Ovanåker
, Gävle
, Hofors
, Ockelbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alleima Tube AB i Sandviken
, Tierp
, Surahammar
, Hallstahammar
, Stockholm
eller i hela Sverige
Inom Alleima och Division Tube finns Produktionsenheten Nuclear som utvecklar och tillverkar sömlösa rör av avancerat rostfritt stål och speciallegeringar, främst ånggeneratorrör och kapslingsrör som används vid energiförsörjning världen över. Vi ligger även i framkant när det gäller framtida lösningar för energiproduktion.
På Underhållsavdelningen inom PU Nuclear i Sandviken jobbar 27 personer fördelat på två avdelningar med förebyggande och avhjälpande underhåll för att öka tillgängligheten, livslängden och prestandan på våra maskiner.
Hit söker vi nu en Eltekniker som vill vara med och bidra till framtidens energiförsörjning.
Din roll
I rollen som Eltekniker utför man arbeten inom el- och automation. Du jobbar både med förebyggande och avhjälpande underhåll samt med förbättring och teknikutveckling av området där du agerar expert inom ditt kompetensområde.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
Att underhålla, optimera och förbättra produktionsutrustningar i syfte att öka tillgängligheten, livslängden och prestanda på maskinerna.
Aktivt jobba med förebyggande underhåll genom att skapa, utföra och anpassa FU-planer.
Medverkar i UH-projekt och investeringsprojekt som teknisk sakkunnig och att bevaka utformningen av den tekniska lösningen så den uppfyller krav på underhållsmässighet och överensstämmer med standarder.
Analysera, identifiera och implementera förbättringar och förändringar i elanläggning, drivsystem och styrsystem samt säkerheten på el utrustningen.
Placeringsorten för tjänsten är Sandviken och du rapporterar till underhållschefen för PU Nuclear.
Din Profil
Vi söker dig som lägst innehar en gymnasieutbildning med inriktning mot el och/eller automation, alternativt motsvarande erfarenhet som bedöms likvärdig. För att vara framgångsrik i rollen ser vi att du behöver ett brett teknisk kunnande om industriella anläggningar med en förmåga och förståelse för systematiskt förbättringsarbete med syfte att höja anläggningseffektiviteten. Har du även kännedom om tillverkningsprocessen och dess specifika maskinutrustning bedöms det som meriterande.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper som utmärks av din goda samarbetsförmåga och noggrannhet. Du har ett systematiskt arbetssätt och motiveras av problemlösning samtidigt som du förstår vikten av dokumentation. Vidare bidrar du med förbättringar, tar initiativ och sprider kunskap vidare till övriga i organisationen.
Vad du kan förvänta dig av oss
På Alleima är vi övertygade om att mångfald och inkludering leder till en bättre arbetsplats för våra anställda, vårt företag och våra kunder.
Vi bryr oss: Vi är stolta över det vi gör. Vi bryr oss om våra kunder, våra medarbetare, miljön, de samhällen där vi verkar och den framtid vi delar.
Vi levererar: Vi levererar på våra åtaganden, med ett lösningsorienterat tankesätt gör vi det möjligt för våra kunder att vara deras allra bästa: Mer effektiva, lönsamma och hållbara.
Vi utvecklas: Vi utvecklas ständigt. Tillsammans tar vi ledningen för att främja material, ambitioner, industrier, oss själva - och samhällen till det bättre.
Övrig information
I samband med anställning genomförs alkohol- och drogtest enligt våra rutiner för säker arbetsmiljö.
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Gunnar Emmoth, rekryterande chef, +46 76-528 03 84
För frågor angående rekryteringsprocessen, vänligen kontakta:
Per Hammas, ansvarig rekryterare, +46 79-098 49 50Publiceringsdatum2025-10-31Facklig kontakt
Pär Olén, IF Metall, +46 70-206 29 32
Du är välkommen med din ansökan senast 2025-11-23.
På Alleima är vårt uppdrag mycket mer än att leverera högkvalitativa produkter, teknologi och processer - genom samarbete utvecklar vi de bästa lösningarna efter våra kunders behov och att det är så vi uppnår våra affärsmål är bästa sättet att beskriva vårt dagliga arbete. Med nyfikna medarbetare och säkerheten som vår första prioritet, skapar vi en arbetsmiljö där Du kan utvecklas både som person och i ditt arbete.
Med en tydlig riktning för vår resa, där vi nyttjar vår position som teknologiledare, progressiv affärspartner och där vi är drivande vad gäller hållbarhet, syftar vi till att bli ett ännu starkare bolag inom vår industri.
Är Du redo att anta denna utmaning tillsammans med oss? Följ med på vår resa! www.alleima.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alleima Tube AB
(org.nr 556234-6832)
Storgatan 2 (visa karta
)
811 34 SANDVIKEN Jobbnummer
9583062