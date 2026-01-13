Elskåpsmontör till Norra Stockholm!
Har du intresse för el, teknik och montering?
Då kan du komma långt hos oss på Westaff! Vi tror att med rätt inställning, nyfikenhet och vilja att utvecklas kan du snabbt växa in i rollen som elskåpsmontör och bli en viktig del i teamet. Publiceringsdatum2026-01-13Om tjänsten
Vi söker nu elskåpsmontörer till ett teknikföretag norr om Stockholm som arbetar med högkvalitativa produkter inom el och digital styrning. I rollen kommer du att arbeta praktiskt med montering och koppling av elskåp och elutrustning enligt ritningar och elscheman.
Du blir en del av ett team där noggrannhet, samarbete och kvalitet står i fokus, och du bidrar till att produktionen flyter på så smidigt och effektivt som möjligt.
Exempel på arbetsuppgifter
• Montering och koppling av elskåp och elutrustning enligt ritningar och elscheman.
• Märkning av elskåp och värmesektioner.
• Utföra besiktning, isolationstester, funktionstester och dubbelkontroller.
• Programmering av systemkort samt tillverkning av kablage och manualer.
• Avrapportera arbetsordrar i affärssystemet.
• Rapportera avvikelser och bidra till förbättrade arbetsmetoder.
Vem är du?
Vi söker dig som trivs i en praktisk roll där du får arbeta med händerna och teknik. Du är noggrann, ordningsam och ansvarstagande samt har lätt för att samarbeta i grupp. Samtidigt är du lösningsorienterad och van att ta egna initiativ när det behövs. Kvalifikationer
• Grundskola samt minst 3 års arbetslivserfarenhet, eller 3-årigt gymnasium/yrkesutbildning inom relevant område.
• Kunna läsa och förstå el-scheman.
• Allmän datakunskap.
• Svenska i tal och skrift.
Meriterande
• Tidigare erfarenhet av montering eller el-koppling i industri/produktion.
• Erfarenhet av finmontering, lödning eller arbete i ESD-säker miljö. Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via länken nedan! Urval sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Observera att vi tyvärr inte kan ta emot ansökningar via e-post.
Om WeStaff Sweden
Westaff Sweden är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med uppdrag över hela Sverige. Vi jobbar nära både kunder och kandidater för att matcha rätt person med rätt jobb. Hos oss får du en trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och goda utvecklingsmöjligheter. Läs gärna mer på www.westaff.se Ersättning
