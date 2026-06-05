Elskåpsmontör | Coromatic | Östersund
Manpower Aktiebolag / Tele- och elektronikmontörsjobb / Östersund Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Östersund
2026-06-05
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Har du utbildning inom el eller erfarenhet av elinstallationer och trivs med att arbeta praktiskt i produktion? Just nu söker vi på Manpower elskåpsmontörer till ett spännande uppdrag hos Coromatic i Östersund. Här får du arbeta i en teknisk miljö med kundunika lösningar inom reservkraft. Välkommen med din ansökan!
Ort: Östersund (Torvalla)
Start: Augusti/september 2026
Uppdragslängd: 6 månader, mycket goda chanser till förlängning
Arbetstid: Heltid, dagtid 07:00-16:00
Om jobbet som elskåpsmontör
Som elskåpsmontör hos Coromatic blir du en viktig del av produktionen där du arbetar med att bygga och montera elskåp till reservkraftsgeneratorer. Arbetet sker i fabriksmiljö och varje lösning är unik, vilket ger en varierad och utvecklande vardag.
Du arbetar utifrån el- och kretskortsritningar och ansvarar för att montera och anpassa produkter med hög kvalitet.
Exempel på arbetsuppgifter:
Montera och bygga elskåp utifrån elscheman och ritningar
Arbeta med kundunika lösningar i produktion
Säkerställa kvalitet och funktion i färdiga produkter
Samarbeta med kollegor i produktionen
Den vi söker
Vi söker dig som har ett tekniskt intresse och trivs i ett praktiskt arbete där noggrannhet och problemlösning är viktigt. Du är fingerfärdig, ansvarstagande och gillar att arbeta i team.
Vi ser att du har:
Utbildning inom el (gymnasie/YH) eller motsvarande erfarenhet
Grundläggande förståelse för elscheman/ritningsläsning
Erfarenhet av praktiskt arbete inom el eller produktion
Meriterande:
Elektrikerbakgrund
Erfarenhet från industri/montering
Vad kan Manpower erbjuda dig?
Som konsult hos Manpower har du alla möjligheter att forma din framtid utifrån din kompetens, dina behov och dina önskemål. Vi samarbetar med många populära arbetsgivare och kan öppna dörrarna till nya, spännande uppdrag. Du får en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Sök tjänsten idag!
Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Julia Höglund, via mejl: julia.hoglund@jeffersonwells.se
Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan omgående men notera att vi INTE tar emot ansökningar via mail.
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Manpower Aktiebolag
(org.nr 556348-1588)
Prästgatan 48 (visa karta
)
831 33 ÖSTERSUND Arbetsplats
Manpower Kontakt
Contact
Julia Höglund Julia.Hoglund@jeffersonwells.se Jobbnummer
9950744