Elskåpskonstruktör med affärsmannaskap till Rimaster

2026-02-06
, Ydre
, Tranås
, Eksjö
, Boxholm
Vill du kombinera avancerad elkonstruktion med affärsmannaskap och kundnära arbete? Hos Rimaster får du en nyckelroll där din personlighet väger lika tungt som din tekniska kompetens. Här blir du navet mellan kund, teknik och affär - och får driva långsiktiga projekt i en global, högteknologisk miljö där du verkligen gör skillnad.
Om rollen
Som elskåpskonstruktör hos Rimaster AB får du en unik och central roll i en global organisation som utvecklar och tillverkar avancerade elsystem, elskåp, kablage och styrsystem för specialfordon och industriella applikationer. Här kombineras teknik, kundkontakt och affärsutveckling i en vardag som är lika varierad som den är utvecklande.
Du blir företagets tekniska ambassadör ute hos kund - en nyckelperson som driver projekt från idé till leverans, kvalitetssäkrar lösningar och säkerställer att Rimaster levererar helheten, inte bara enstaka komponenter. Rollen innebär stort eget ansvar, internationella inslag och möjligheten att påverka både affärer och tekniska lösningar på djupet.
I den här rollen väger personligheten tungt. Kraven på teknisk kompetens är viktiga, men det är din förmåga att skapa förtroende, bygga relationer och hålla ihop helheten som verkligen gör skillnad hos oss. Du trivs i en roll där du är navet mellan kund, teknik och affär - där du både kan förstå detaljerna och lyfta blicken för att se helheten. Du är strukturerad, kommunikativ och analytisk, och du har lätt för att anpassa dig efter olika personer och roller hos kunden. Det här är en miljö där du får stort eget ansvar, varierade arbetsdagar och möjligheten att påverka både affärer och tekniska lösningar.
Dina ansvarsområden
Designa och utveckla elektriska system, elscheman och elskåpslösningar för specialfordon och industriella system.
Träffa kunder, samla krav och ta fram tekniska specifikationer.
Vara problemlösare och tekniskt stöd för både kunder och interna tekniker.
Arbeta nära inköp, produktion, sälj och teknik för att hitta rätt komponenter, rätt priser och optimala lösningar.
Göra beredningar i CAD-miljöer och säkerställa kvalitet genom hela processen.
Ha många kontaktytor hos kund - från tekniker och konstruktörer till inköpare och kvalitetsavdelningar.
Resa vid behov, främst inom Sverige men även internationellt.
Vi söker dig som...
Har en bred teknisk förståelse och kan kombinera detaljerad elkonstruktion med förmågan att kommunicera på en högre, mer affärsorienterad nivå.
Vi ser att du åtminstone har några års erfarenhet inom ett relevant område
Är trygg i att arbeta självständigt och kan representera Rimaster ute hos kund.
Har ett genuint teknikintresse och en vilja att lära dig nytt - oavsett om du är självlärd, YH-utbildad eller har universitetsbakgrund.
Har erfarenhet av elkonstruktion, elskåp, elektronik eller liknande områden.
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Har B-körkort
Meriterande
Kunskap om IPC-standarder.
Erfarenhet av olika CAD-miljöer för elkonstruktion.
God förståelse för elektronikkomponenter, leverantörer och kostnadsbild.
Erfarenhet av motorstyrning, säkerhetssystem, belysning eller hydraulik.
Erfarenhet av att arbeta nära inköp och produktion.
Om Rimaster
Rimaster är en ledande global leverantör av kablage, elektronik, elskåp och hytter för specialfordon och industriella system. Med huvudkontor i Rimforsa och verksamhet i bland annat Sverige, Serbien, Polen, Kina, Belgien, Frankrike och Tyskland erbjuder Rimaster kundanpassade helhetslösningar till branscher som materialhantering, gruvdrift och industriautomation.
Här möts du av en familjär kultur med blandade åldrar, dagliga morgonmöten, gemensam frukost och nära samarbete mellan avdelningar. Rimaster strävar efter hög teknisk nivå, långsiktiga kundrelationer och att alltid leverera kvalitet i varje led.
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering. Vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
För denna tjänst hjälper vi enbart till med rekryteringen och du kommer du kommer bli anställd direkt hos Rimaster.
Rekryteringsprocess
Urval sker löpande
Telefonintervju
Intervju (Framtiden)
Personlighetstest
Referenstagning
Intervju hos Rimaster
Beslutt
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Publiceringsdatum2026-02-06Anställningsvillkor
Start: vid överenskommelseArbetstider: kontorstider, mån-fre
Ort: Rimforsa
Omfattning: 100%, heltid
Jag ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
