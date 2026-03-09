Elsas Bar & Kök söker diskare och restaurangbiträde.
2026-03-09
Mjölbys kvarterskrog - Elsas Bar & Kök söker diskare och restaurangbiträde.
Elsas är ett litet familjärt företag som nu söker förstärkning i disken och köket, vi är måna om varandra och teamet, vi arbetar nära och hjälps åt att utveckla restaurangen framåt.
Därför är det viktigt att du kan arbeta nära i team men även kunna ta egna initiativ och arbeta självständigt.
Du gillar ett högt tempo och är stresstålig. Du är noga med städning, ordningsam och har ett strukturerat arbetssätt.
Vår högsta prioritet är gästerna och vi strävar alltid efter att ge dem ett oförglömligt besök genom maten och förstklassig service.
Arbetstiden är förlagd kvällstid tisdag - lördag. Ca 50% - 100%
Tveka inte att söka till oss och bli en del av vårt Elsas team.
Skicka in CV & Personligt Brev till bokning@elsasbar.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: bokning@elsasbar.se Omfattning
(org.nr 559304-7144), http://elsasbar.se
