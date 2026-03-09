Elsas Bar & Kök söker diskare och restaurangbiträde.

JD Mjölby AB / Restaurangbiträdesjobb / Mjölby
2026-03-09


Mjölbys kvarterskrog - Elsas Bar & Kök söker diskare och restaurangbiträde.
Elsas är ett litet familjärt företag som nu söker förstärkning i disken och köket, vi är måna om varandra och teamet, vi arbetar nära och hjälps åt att utveckla restaurangen framåt.
Därför är det viktigt att du kan arbeta nära i team men även kunna ta egna initiativ och arbeta självständigt.
Du gillar ett högt tempo och är stresstålig. Du är noga med städning, ordningsam och har ett strukturerat arbetssätt.
Vår högsta prioritet är gästerna och vi strävar alltid efter att ge dem ett oförglömligt besök genom maten och förstklassig service.
Arbetstiden är förlagd kvällstid tisdag - lördag. Ca 50% - 100%
Tveka inte att söka till oss och bli en del av vårt Elsas team.
Skicka in CV & Personligt Brev till bokning@elsasbar.se
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: bokning@elsasbar.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
JD Mjölby AB (org.nr 559304-7144), http://elsasbar.se
Burensköldsvägen 8 (visa karta)
595 30  MJÖLBY

Kontakt
Stina Ingvarsson
bokning@elsasbar.se
0142-103 33

Jobbnummer
9786278

