Elsäkerhetsspecialist
Vattenfall AB / Säkerhetsjobb / Stockholm Visa alla säkerhetsjobb i Stockholm
2026-07-21
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Företagsbeskrivning
Vattenfall Services Nordic AB bygger, underhåller och utvecklar energilösningar för energi- och elanläggningar. Vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur för att skapa en hållbar framtid där vi hittar nya innovationer som bidrar till ett hållbart samhälle. Vi jobbar med många olika kunder och leverantörer som innebär stora investeringar för energiomställningen. Med oss arbetar du i en samhällsviktig verksamhet och ser till allt fungerar.
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Tillsammans skapar vi Sveriges säkraste arbetsplats!
Om rollen
Vill du bli en viktig del av energiomställningen? Vattenfall Services är Sveriges ledande entreprenadbolag inom energi- och elkraftsområdet och vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur! Hos oss jobbar du i en framtidsbransch med stort fokus på en hållbar framtid. Vi behöver fler energihjältar och nu söker vi en elsäkerhetsspecialist som vill vara med på resan! Är det du? Tillsammans gör vi skillnad, för hela samhället.
Som elsäkerhetsspecialist arbetar du nära både verksamhet och strategi inom elsäkerhet. Du bidrar till att utveckla arbetssätt, säkerställa efterlevnad av regelverk och delar din kunskap genom utbildning och rådgivning.
Du är en viktig kontaktpunkt inom organisationen och samarbetar med både interna och externa aktörer inom energibranschen. Rollen innebär variation, påverkan och möjlighet att utveckla området framåt. Du kommer få möjlighet att påverka både arbetssätt och säkerhetsnivå i en samhällskritisk verksamhet samtidigt som du bygger ett brett nätverk inom hela energibranschen.
Exempel på arbetsuppgifter:
Hålla i utbildningar i ESA
Utveckla och kvalitetssäkra metoder inom elsäkerhet (exempelvis arbete i elektriska fält/AMS)
Säkerställa att verksamheten följer lagar, normer och föreskrifter
Utbilda och sprida kunskap inom elsäkerhet, både internt och externt
Vara rådgivande i komplexa frågeställningar och olika scenarier
Delta i utvecklingsarbete tillsammans med branschaktörer
Samverka med HSSEQ-funktioner och andra delar av organisationen
Kravspecifikation
Vi söker dig som har lång erfarenhet inom elsäkerhetsområdet och trivs i en roll där du får kombinera expertkunskap med samarbete, kunskapsspridning och utveckling. Du gillar att dela med dig av din kunskap och att hitta lösningar i komplexa situationer. För att lyckas i rollen är det viktigt att du arbetar strukturerat, är noggrann och trivs med att samarbeta med många olika kontaktytor.
Vi vet att du kommer utvecklas tillsammans med oss. Men vi ser gärna att du redan har:
Eftergymnasial utbildning inom elkraft eller motsvarande erfarenhet
Gedigen erfarenhet inom elsäkerhet och energibranschen
Erfarenhet av att arbeta i fält
God kunskap om regelverk, normer och praktiska arbetsmetoder
God datorvana och lätt att sätta dig in i nya system
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
B-körkort
Ytterligare information
Vi erbjuder
Efter flera decennier i energibranschen vet vi att våra medarbetare är vår viktigaste och mest värdefulla tillgång. Därför erbjuder vi dig en varierande arbetsvardag med stora möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling. Vi är en stor och trygg arbetsgivare som ändå känns familjär där medarbetarnas säkerhet, välmående och samarbete är viktiga delar av vår företagskultur!
Hos Vattenfall Services kan du göra skillnad och tillsammans tar vi ansvar för en hållbar energiomställning, tillsammans ger vi kraft åt ett hållbart liv.
Placeringsort: Malmö, Göteborg, Borås, Norrköping, Uppsala eller Jönköping.
För mer information om tjänsten kontakta rekryterande chef Anna Bengtsson Lisell, anna.bengtsson@vattenfall.com
. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Lea Skånberg, lea.skanberg@vattenfall.com
. Under semestertider kan svar på frågor dröja, men vi återkommer så snart vi har möjlighet.
Fackliga representanter är Torbjörn Blom (Akademikerna), Magnus Tjergefors (Ledarna), Johan Larsson (SEKO) och Christel Karlsson (Unionen). Du når samtliga via Vattenfalls växel, 08 739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast den 16 augusti 2026. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. I den här rekryteringen förekommer tester som en del av vår process.
Att arbeta inom Vattenfall innebär att arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade och du kan komma att bli krigsplacerad. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. En eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt. Utöver säkerhetsprövning görs drogtest.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
169 92 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholm - Vattenfall Jobbnummer
10008375