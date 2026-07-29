Elsäkerhetssamordnare
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2026-07-29
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Vill du vara med och utveckla framtidens elsäkerhetsarbete inom elnätsverksamhet? Vi söker nu en engagerad och erfaren Elsäkerhetssamordnare som vill ta en central roll i vårt arbete med att säkerställa hög kvalitet, regelefterlevnad och en stark säkerhetskultur.
Om jobbet
Som Elsäkerhetssamordnare fungerar du som sakkunnig inom elsäkerhetsområdet och stöttar aktivt organisationen i alla frågor som rör elsäkerhet. Du ansvarar för att utveckla och förvalta vårt egenkontrollprogram för elinstallationsverksamheten samt verka som Elinstallatör för regelefterlevnad. Detta är en viktig och utvecklande roll där du får möjlighet att påverka och vidareutveckla ett av verksamhetens mest prioriterade områden – elsäkerhet.
Du arbetar aktivt med att säkerställa att verksamheten följer elsäkerhetslagen och tillhörande föreskrifter genom att stötta chefer och medarbetare i det dagliga arbetet. I rollen leder och hanterar du incidentutredningar samt genomför internrevisioner. Du ansvarar även för att ta fram och hålla utbildningar inom elsäkerhet och informerar verksamheten om aktuella krav och regelverk.
Vidare innebär rollen ett nära samarbete med myndigheter, branschorganisationer och entreprenörer där du representerar verksamheten i frågor som rör elsäkerhet. Du leder interna och externa forum inom området samt bedriver omvärldsbevakning för att hålla organisationen uppdaterad.
Du rapporterar och avrapporterar löpande arbetet inom elsäkerhet till koncernledningen och bidrar aktivt till utvecklingen av verksamhetens säkerhetskultur och kvalitetsarbete.
Vem är du?
Vi söker dig som har relevant utbildning samt flerårig och bred erfarenhet från elnätsverksamhet med fokus på kvalitet och elsäkerhetsfrågor. Du är trygg i din kompetens och har ett stort engagemang försäkerhets- och utvecklingsarbete.
För att lyckas i rollen ser vi att du är kommunikativ och pedagogisk, med förmåga att förmedla kunskap och skapa förståelse i olika sammanhang. Du är hjälpsam, ansvarstagande och arbetar strukturerat för att säkerställa hög kvalitet i ditt arbete. Eftersom rollen innebär många kontaktytor ser vi att du är en lagspelare som trivs med samarbete och att bygga goda relationer, både internt och externt.
För rollen krävs:
Fullständig auktorisation för lågspänning och högspänningsanläggningar
Flerårig erfarenhet inom elnätsverksamhet
Goda kunskaper i svenska och engelska
B-körkort
Vårt erbjudande
Hos oss får du vara med och driva utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle, i en bransch som är en förutsättning för vår välfärd. Vi jobbar tillsammans i trygga team där vi vågar testa nytt, växa och lyckas. Här möter du engagerade människor, en hållbar arbetsplats och möjligheten att kombinera karriär med ett aktivt liv. På Jämtkraft är du viktig. Vi tänker långsiktigt, vi satsar på dig och vill att du ska trivas och hjälpa oss framåt.
Fler fördelar med Jämtkraft:
Jämtkraft är tillräckligt stort för att du ska kunna utvecklas och göra karriär, men tillräckligt litet för att du ska synas, vara viktig och kunna påverka.
Vi tar hand om våra medarbetare och har fina förmåner, alltifrån förmånscykel till arbetstidsförkortning och föräldrapenningtillägg.
En ledstjärna för Jämtkraft är att agera hållbart och långsiktigt – det gäller både hur vi tar hand om våra medarbetare, vår miljö och våra affärer.
Jämtkraft bedriver arbete inom en samhällsviktig sektor. Anställningen kan därför innebära att du som sökande behöver placeras i en säkerhetsklass.
Placeringsort: Östersund
Omfattning & anställningsform: Heltid, tillsvidareanställning.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vill du veta mer?
Vill du veta mer om jobbet eller företaget är du varmt välkommen att kontakta Enhetschef, Stefan Sedin, mailto:stefan.sedin@jamtkraft.se
, 073-092 90 14 eller avdelningschef, Fredrik Andersson, mailto:fredrik.andersson@jamtkraft.se
, 073-561 15 76.Publiceringsdatum2026-07-29Så ansöker du
Sista ansökningsdag är den 10 augusti, 2026. Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Fackliga företrädare:
SEKO, Peter Martinsson, 073-275 52 39
Akademikerföreningen, Mikael Eklund, 072-728 96 80
Unionen, Michael Häggmark, 072-728 96 62 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jämtkraft Aktiebolag
(org.nr 556001-6064)
831 25 ÖSTERSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jämtkraft AB Jobbnummer
10014931