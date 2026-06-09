Elsäkerhetssamordnare
NKT HV Cables AB / Elektronikjobb / Karlskrona Visa alla elektronikjobb i Karlskrona
2026-06-09
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Company description:
At NKT in Karlskrona, we develop and manufacture high voltage power cables that enable the transition to renewable energy.
Job description:Bli en del av teamet på världens största högspänningslaboratorium
NKT i Karlskrona behöver utöka sitt team och söker nu en Elsäkerhetssamordnare som vill arbeta i ett globalt företag med framtidens teknik. Som Elsäkerhetssamordnare kommer du att skapa rutiner och regler för elektrisk säkerhet och implementera dessa i det dagliga arbetet. Vi kan erbjuda en utvecklande vardag där du får möjlighet att jobba med varierande uppgifter på ett av världens största högspänningslaboratorium.
Stort säkerhetstänk och el-expertis
För att trivas i rollen som Elsäkerhetssamordnare ser vi att du är en person med stort säkerhetstänk och uppmärksam på detaljer. Du utmärker dig med ditt engagemang och ditt strukturerade arbetssätt, och du trivs med att arbeta både på egen hand och tillsammans med kollegor. Du kommer att skapa och tillhandahålla elsäkerhetstekniska lösningar för att utveckla, implementera och underhålla olika projekt.
Som Elsäkerhetssamordnare medverkar du i både planeringen och utförandet av provuppkoppling och metodutveckling genom att genomföra riskbedömningar. Du har en väsentlig roll i att förebygga risker och skydda både människor och miljön från elektriska faror. Du kommer även ansvara över elsäkerhetsutbildning. Tjänsten erbjuder stora möjligheter att utvecklas professionellt samt att lära sig mycket inom ett brett tekniskt område.
För att trivas i rollen bör du ha följande erfarenheter:
Civil- eller högskoleingenjörsutbildning inom relevant område eller arbetat dig till motsvarande kunskap.
Erfarenhet av egenkontrontrollprogram
Allmän elbehörighet
Talar och skriver flytande svenska och engelska
Meriterande med kunskap inom högspänning
Kontakt och ansökan
Vi går igenom ansökningar löpande, men rekommenderar att du skickar in din ansökan senast 2026‐06-28. Utdrag ur belastningsregistret, alkohol- och drogtester samt personlighet- och kapacitetstester kan ingå i vår rekryteringsprocess.
Observera att svarstiderna kan vara längre än vanligt under sommaren.
Fackliga representanter
Sveriges Ingenjörer – Christian Fisch, +46 455 56 380
Unionen – Joakim Wikström, +46 734 070 243
Ledarna – Roger Jönsson, +46 455 55 911
#LI-AC2 #LI-Onsite Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8393-44233345". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NKT HV Cables AB
(org.nr 559079-0290)
371 65 KARLSKRONA (KARLS) Arbetsplats
NKT HV Cables Kontakt
Mrs.
Agnes Carlsson +46 707592839 Jobbnummer
9955267