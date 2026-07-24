Elprojektör
Avaron AB / Elektronikjobb / Stockholm Visa alla elektronikjobb i Stockholm
2026-07-24
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-24Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i ett projekt där en större underjordisk parkeringsanläggning ska färdigställas och utvecklas från ett tomt betongskal till en fullt fungerande anläggning. Här får du ta vid i ett läge där tidigare bygghandlingar behöver granskas, uppdateras och anpassas till dagens produkter, tekniska lösningar och reviderade ramhandlingar.
Rollen kombinerar kvalificerad elprojektering med nära samverkan i genomförandet. Du arbetar både med att säkra kvaliteten i handlingarna och med att stötta i byggskedet när tekniska frågor uppstår. Du behöver också hantera gränssnitt mot angränsande byggverksamhet och skapa tydliga avlämningspunkter mot andra arbeten. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill påverka tekniska lösningar i en komplex anläggningsmiljö där projektering och praktiskt genomförande hänger tätt ihop.
ArbetsuppgifterDu granskar befintliga bygghandlingar och uppdaterar dem till aktuellt förfrågningsunderlag och bygghandling.
Du projekterar elinstallationer för en utförandeentreprenad och säkerställer att handlingarna följer lagkrav och relevanta regelverk.
Du driver projektering i 3D och tar fram modeller och ritningar enligt beställarens projekteringsmanual.
Du deltar i krocktester och levererar modeller som underlag för samordning.
Du för in erfarenheter från redan driftsatta delar och justerar handlingarna utifrån identifierade fel och brister.
Du stöttar i byggskedet genom att besvara tekniska frågor från entreprenören.
Du hanterar gränssnitt mot angränsande arbeten och anger tydliga avlämningspunkter där det behövs.
Du kan även bidra i utredningar och närliggande projekt inom samma verksamhet.
KravMinst 5 års erfarenhet av elprojektering för installationer i större fastigheter, exempelvis kontor, garage, industri eller motsvarande.
Dokumenterad kunskap om och erfarenhet av projektering enligt SS 436 40 00 Elinstallationsreglerna, Elsäkerhetsverkets gällande starkströmsföreskrifter (ELSÄK-FS) och SS-EN 50110.
Dokumenterad utbildning i AMA EL.
Dokumenterad erfarenhet av elprojektering i 3D.
Erfarenhet av minst 3 genomförda elprojekteringar i utförandeentreprenad de senaste 5 åren, varav minst ett uppdrag av jämförbar storlek och komplexitet.
Du kommunicerar och dokumenterar obehindrat på svenska.
MeriterandeErfarenhet från parkeringsanläggning, garage eller liknande objekt.
Erfarenhet av projektering av laddstationer och belysning för stora anläggningar.
Kunskap om BEAst PDF-Guidelines, Namnruta, Hänvisningar i handlingar, Helplansritning och Effektivare Granskning.
God kännedom om relevanta delar av BBR, PBL, Elsäkerhetslagen, elinstallatörsförordningen samt SS-EN 1838 och SS-EN 50172.
Kunskap om Arbetsmiljöverkets föreskrifter relevanta för projekteringsskedet, särskilt AFS 2023:3.
Dokumenterad auktorisation AL.
Erfarenhet av att ta rollen som uppdragsansvarig eller uppdragsledare inom installationsteknik och av att leda uppdrag enligt ABK 09.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8117878-2114309". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
10010621