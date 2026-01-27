Elon Group söker Installatörer
Elon Group AB / Installationselektrikerjobb / Stockholm
2026-01-27
Trivs du i en serviceinriktad roll med fokus på installation av vitvaror och att vara i nära kontakt med våra kunder? Elon Group genomför nya strategiska satsningar på service och tjänster.
I vår satsning finns vi med kunden hela vägen.
Om Elon Group
Elon skall tillgodose den nordiska marknadens behov av produkter för hemmet samt närliggande tjänster till företag och konsumenter. Genom effektiv logistik, stark lokal marknadsnärvaro samt ett brett utbud av produkter från utvalda leverantörer och tjänster skall vi överträffa våra kunders förväntningar.
På Elon Group präglas arbetsklimatet av omtanke för dig som individ. All verksamhet hos oss byggs på mångfald, inkluderande och respekt för alla människors lika värde. Detta leder till engagemang, innovation och affärsutveckling. Tillsammans med utmanande och stimulerande arbetsuppgifter gör detta Elon Group till en spännande arbetsplats. Att vara en attraktiv arbetsgivare säkerställer vi genom kompetensutveckling, löpande uppföljning av arbetsinsatser, bra ledarskap samt bra kommunikation.
Om rollen och arbetsuppgifter
I den här rollen ingår du i ett team om ca 5 personer och är Elons ansikte utåt som representant för våra butiker och varumärken med den lokala och nära kundrelationen som Elon står för. I rollen ansvarar du för att utföra installationer enligt fastställda arbetsmoment, säkerställa korrekt montage, inkoppling och märkning samt bidra till hög driftsäkerhet, kvalitet och god kundupplevelse. Arbetet sker självständigt ute på plats, med tydliga rutiner och planerad tidsåtgång per installation.
Dina arbetsuppgifter och huvudsakliga ansvarsområden kommer att innefatta:
- Med din installationsbil besöker du våra kunder för att utföra installationer, service och besiktningar
- Uppföljning av pågående och avslutade installationsärenden
- Återrapportering till och kontakt med våra kunder och butiker
Tjänsterna är placerade i Stockholm. I din roll rapporterar du till Chefen för Eftermarknad. Resor och övernattningar kan förekomma vid behov, då vissa projekt sker utanför arbetsorten.
Vem är du?
För att trivas i rollen ser vi att du har ett gediget teknikintresse, är duktig på bemötande, serviceinriktad och en positiv lagspelare som drivs av att ge våra kunder klassledande service.
Meriterande är om du tidigare jobbat som installatör, servicetekniker, elektriker eller liknande.
Du arbetar snabbt och effektivt. Du har ett systematiskt arbetssätt där du följer instruktioner och procedurer, har lätt att se detaljer men också helheten för att kunna fatta rätt beslut. Du är flexibel och tar ansvar.
Avslutad gymnasieutbildning och tidigare erfarenhet från teknisk support eller motsvarande. Erfarenhet av vitvaror och luftvärmepumpar som installatör, servicetekniker, support eller liknande är ett krav. Du är bekväm med att skriva och tala på engelska.
Är vi rätt för varandra?
Inom Elon Group är vi övertygade om att olikheter bidrar till en innovativ miljö där vi tillsammans utmanar gränser och utvecklar ny kunskap och kompetens för framtiden. Vi kan inte lova dig ett enkelt jobb, men vad vi kan lova dig är ett gäng engagerade kollegor och spännande utmaningar att ta itu med. Du kommer att arbeta i en dynamisk miljö som ger dig utvecklingsmöjligheter både professionellt och personligt. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad.
Ansökan och rekryteringsprocessen
I din ansökan önskar vi att du bifogar personligt brev och CV. Vänta inte med din ansökan då urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Välkommen med din ansökan!
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-02-16
Detta är ett heltidsjobb.
Elon Huvudkontor, Administration, Elon Service
Jimi Högfeldt, HR Business Partner
