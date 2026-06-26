Elon Group söker Copywriter/Produktionsledare
Elon Group AB / Marknadsföringsjobb / Örebro Visa alla marknadsföringsjobb i Örebro
2026-06-26
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Vill du kombinera kreativ höjd med struktur och driv? Brinner du för att skriva texter som engagerar, bygger varumärke och driver försäljning – samtidigt som du trivs med att planera, koordinera och operativt leda produktionsteamet? Då kan det här vara rollen för dig.
Hos Elon Group blir du en viktig del av marknadsavdelningen där du får kombinera kreativ copywriting med produktionsledning. Du ansvarar för att våra kampanjer och marknadsmaterial håller hög kvalitet, levereras i tid och stärker vårt varumärke i alla kanaler.
Om Elon Group
Elon Group strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats där våra värderingar genomsyrar allt vi gör. Vi bygger långsiktiga relationer, fattar beslut baserade på fakta och agerar med integritet och öppenhet. Vi är ett lag där butiker, kontor och logistik hänger ihop, vi är ett Elon. Tillsammans skapar vi engagemang, jämlika förutsättningar och hållbar affärsutveckling. Hos oss får du arbeta i en miljö med tydligt ansvar, utvecklande uppdrag och goda möjligheter att växa.
Om rollen
Som Copywriter & Produktionsledare har du en central roll i marknadsavdelningen. Du skapar kommersiella och målgruppsanpassade texter samtidigt som du planerar, leder och följer upp produktionen av marknadsmaterial. Du arbetar nära kollegor, interna beställare och externa samarbetspartners för att säkerställa ett effektivt arbetsflöde och hög kvalitet genom hela processen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Copywriting
Ta fram kreativa koncept, idéer och budskap
Skriva säljande och varumärkesbyggande texter för olika kanaler
Säkerställa rätt tonalitet och målgruppsanpassning i all kommunikation
Bidra till utvecklingen och förvaltningen av ELONs tonalitet och varumärke
Korrekturläsa marknadsmaterial.
Produktionsledning
Planera och leda produktionen av marknadsmaterial på både kort och lång sikt
Prioritera, samordna och fördela arbetsuppgifter inom marknadsproduktionen
Säkerställa att deadlines, kvalitet och leveranser uppfylls
Utveckla och effektivisera produktionsprocesser och rutiner
Samordna leveranser med tryckerier, tidningar och reklam- och mediabyråer
Hantera materialinlämning och faktureringsadministration.
Vi söker dig som
Har relevant utbildning inom copywriting, journalistik, marknadsföring eller liknande
Har minst tre års erfarenhet av kommersiell copywriting
Har minst tre års erfarenhet av produktionsledning eller projektledning inom marknadsföring
Är van att skriva för olika målgrupper och kanaler
Har erfarenhet av att utveckla kreativa koncept och kampanjidéer
Har erfarenhet av både tryckt och digital kommunikation
Kan skriva korta, träffsäkra och effektiva texter även under tidspress.
Det är meriterande om du har erfarenhet från retail och har kunskaper i norska språket.
Vem är du?
Vi tror att du är en kreativ person med ett starkt affärsfokus. Du har lätt för att växla mellan strategiskt tänkande och operativt genomförande och trivs i en roll där du får kombinera kreativitet med struktur.
För att lyckas hos oss är du:
Kreativ och kommunikativ
Strukturerad och lösningsorienterad
Serviceinriktad och har en god samarbetsförmåga
Flexibel och trivs i ett högt arbetstempo
Noggrann med ett öga för detaljer
Trygg i att prioritera, fatta beslut och driva arbetet framåt
Vi erbjuder
Hos Elon Group får du en varierande och utvecklande roll där du har stor möjlighet att påverka både vårt varumärke och våra arbetsprocesser. Du blir en del av ett engagerat marknadsteam där kreativitet, samarbete och affärsfokus står i centrum. Publiceringsdatum2026-06-26Så ansöker du
I din ansökan vill vi att du bifogar personligt brev och CV. Vi går igenom urvalet löpande med inledning i augusti efter semesterperioden.
Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att lära känna dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elon Group AB
(org.nr 556654-6213), http://www.elongroup.se
Bäcklundavägen 1 (visa karta
)
702 36 ÖREBRO Arbetsplats
Elon Huvudkontor, Marknad, Inhouse Production Jobbnummer
9979960