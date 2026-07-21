Elon Group söker Category Sales Manager - MDA
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2026-07-21
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Vill du vara med och utveckla en affär där strategi, analys och kommersiellt driv går hand i hand? Trivs du i en roll där du får ta ett helhetsansvar för en produktkategori och arbeta nära både leverantörer, marknad och försäljningsorganisation? Då kan detta vara rollen för dig.
Om Elon Group
Elon Group strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats där våra värderingar genomsyrar allt vi gör. Vi bygger långsiktiga relationer, fattar beslut baserade på fakta och agerar med integritet och öppenhet. Vi är ett lag där butiker, kontor och logistik hänger ihop, vi är ett Elon. Tillsammans skapar vi engagemang, jämlika förutsättningar och hållbar affärsutveckling. Hos oss får du arbeta i en miljö med tydligt ansvar, utvecklande uppdrag och goda möjligheter att växa.
Om rollen
Som Category Sales Manager MDA har du det övergripande ansvaret för att utveckla och driva kategorins affär och säkerställa en lönsam och hållbar tillväxt. Du ansvarar för att ta fram och implementera den årliga strategiska planen för kategorin samt utveckla den internationella affären genom affärsstyrning, analys och nära samarbeten med leverantörer och interna funktioner.
Rollen kombinerar ett strategiskt perspektiv med ett operativt ansvar där du löpande följer upp försäljning, lönsamhet och marknadsutveckling för att säkerställa att kategorin är konkurrenskraftig och möter kundernas behov.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Dina huvudsakliga ansvarsområden;
Utforma och implementera den årliga affärs- och kategoristrategin
Driva och utveckla den internationella affären genom strategiska samarbeten och affärsstyrning
Säkerställa försäljningsutveckling genom analys av nyckeltal, kampanjer, prissättning och sortimentsstrategi
Planera, genomföra och följa upp marknads- och kampanjaktiviteter samt analysera resultat och lönsamhet
Identifiera affärsmöjligheter genom marknads-, kund- och konkurrentanalyser
Utveckla och stärka samarbetet med leverantörer samt leda kommersiella dialoger och förhandlingar
Samarbeta nära e-handel, marknad, inköp och övriga interna funktioner för att skapa en stark kundupplevelse i samtliga kanaler
Stötta och utveckla butikernas försäljning genom utbildning, rådgivning och gemensamma aktiviteter med leverantörer
Driva kontinuerliga förbättringar genom hela kundresan med fokus på tillväxt, lönsamhet och kundvärde
Vi söker dig som
Är en affärsdriven och analytisk person som motiveras av att omsätta insikter till konkreta affärsresultat. Du trivs med att ta ansvar, skapa struktur och bygga långsiktiga relationer, samtidigt som du har förmågan att växla mellan strategiskt arbete och operativt genomförande.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har minst fem års erfarenhet av Category Management eller Category Sales, gärna inom MDA eller närliggande bransch
Har god förståelse för försäljning i både fysiska och digitala kanaler
Har erfarenhet av kampanjplanering, prissättning och sortimentsutveckling
Är van att arbeta datadrivet och har mycket god analytisk förmåga
Har erfarenhet av att leda tvärfunktionella samarbeten och skapa engagemang hos olika intressenter
Har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi, management, försäljning eller annat relevant område
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i både tal och skrift
Vem är du?
Vi tror att du är en prestigelös och relationsskapande person som bygger förtroende genom ett öppet och tydligt ledarskap. Du är strukturerad, lösningsorienterad och har ett starkt kommersiellt driv. Samtidigt värdesätter du samarbete och ser vikten av att utveckla både människor och affären.
Du är:
Datadriven men alltid med kunden i fokus
Strategisk samtidigt som du trivs med operativt genomförande
Strukturerad, noggrann och bra på att prioritera
Kommunikativ och skicklig på att skapa långsiktiga relationer
Positiv till förändring och driver kontinuerliga förbättringar
En lagspelare som bidrar till en inkluderande och utvecklande arbetsmiljö
Vi erbjuder
Hos oss får du en nyckelroll med stor möjlighet att påverka utvecklingen av en viktig produktkategori. Du blir en del av en verksamhet där affärsmannaskap, samarbete och utveckling står i fokus och där du får arbeta tillsammans med engagerade kollegor, starka leverantörspartners och internationella kontaktytor.
Låter det som din nästa utmaning? Då ser vi fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elon Group AB
(org.nr 556654-6213), http://www.elongroup.se
Bäcklundavägen 1 (visa karta
)
702 36 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Elon Huvudkontor, Sales, Sales B2c Kontakt
Jane Edvärn 010-2204025 Jobbnummer
10007986