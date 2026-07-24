Elnätsstrateg
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2026-07-24
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Karlstads Energi
Vill du bidra till ett mer hållbart Värmland?
På Karlstads Energi får du chansen att påverka framtiden på riktigt. Vi arbetar inom elhandel, elnät, stadsnät, fjärrvärme och återvinning – och tillsammans driver vi utvecklingen mot en trygg och hållbar energiförsörjning med omtanke om både människor och miljö.
Våra värdeord ansvar, mod och omtanke genomsyrar allt vi gör. Oavsett om du är ingenjör, tekniker, säljare eller projektledare blir du en viktig del av något större. Som arbetsgivare erbjuder vi goda möjligheter att påverka din vardag och utvecklas i din yrkesroll. Du får bland annat semesterväxling, arbetstidsförkortning, generöst friskvårdsbidrag, tillgång till gym och gemensamma aktiviteter som stärker både hälsa och gemenskap.
Här får du växa, utmanas och göra verklig skillnad – i Värmlands största kommunala bolag.
Välkommen till Karlstads Energi!Publiceringsdatum2026-07-24Beskrivning
Elnätsbranschen befinner sig i en tid av förändring med ökad elektrifiering, nya regulatoriska krav och växande behov av långsiktig planering. För att möta utvecklingen söker vi en Elnätsstrateg som vill bidra med analys, omvärldsbevakning och strategiskt perspektiv i vår fortsatta utveckling. Som Elnätsstrateg hos oss får du vara med och forma framtidens elnät tillsammans med oss på Karlstads Energi!
Du blir en del av affärsområde Elnät, som består av enheterna Drift, Produktion och Projekt. Rollen är direkt underställd affärsområdeschefen och ger dig en central position i verksamheten, med möjlighet att påverka både strategiska vägval och långsiktig utveckling. Här får du arbeta nära ledning och verksamhet i frågor som spänner över regelverk, tariffutveckling, myndighetskrav och framtida förutsättningar för elnätsverksamheten.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad i en verksamhet med stor betydelse för Karlstads utveckling och vår vision att vara den främsta kraften för ett mer hållbart, uppkopplat och avkopplat liv. Vårt arbete genomsyras av värderingarna ansvar, mod och omtanke, som vägleder oss i vår vardag och i utvecklingen av framtidens elnät. Dina arbetsuppgifter
Som Elnätsstrateg har du en central roll i att säkerställa att Karlstads Energis elnätsverksamhet är rustad för framtidens krav. Du ansvarar för att bevaka och analysera förändringar inom lagstiftning, myndighetskrav och regulatoriska regelverk samt omsätta dessa till strategier, arbetssätt och beslutsunderlag som stödjer verksamhetens utveckling.
Rollen innebär ett övergripande ansvar för bolagets arbete med elnätsreglering, tariffer och anslutningsavgifter. Genom analyser av intäktsramar, kundstrukturer och verksamhetens förutsättningar bidrar du med underlag som stärker både affärsmässiga och långsiktiga beslut. Du ansvarar även för myndighets- och statistikrapportering samt driver utvecklingen av processer och arbetssätt inom ditt ansvarsområde.
Du arbetar nära ledning och verksamhet i frågor som påverkar elnätets framtida utveckling. Genom omvärldsbevakning, analysarbete och deltagande i branschforum och strategiska initiativ bidrar du till att stärka verksamhetens förmåga att möta nya krav och möjligheter i en bransch i snabb förändring. Här får du möjlighet att påverka både verksamhetens inriktning och utvecklingen av framtidens elnät. Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom exempelvis elkraft, energisystem, industriell ekonomi, ekonomi, juridik eller annat relevant område.
Du har flerårig erfarenhet från elnätsbranschen, energibranschen eller annan reglerad verksamhet och har arbetat med exempelvis elnätsreglering, myndighetsrapportering, tariffarbete, analys eller strategiskt utvecklingsarbete. Du har god förståelse för hur lagstiftning och regelverk påverkar verksamheten och är van att omsätta komplexa frågeställningar till välgrundade beslutsunderlag.
För att lyckas i rollen är du analytisk, strukturerad och har förmåga att se samband mellan teknik, ekonomi, regelverk och verksamhet. Du tar ansvar för komplexa frågor, driver arbetet framåt och kommunicerar tydligt och pedagogiskt.
Rollen innebär många interna och externa kontaktytor. Därför har du god samarbetsförmåga, intresse för omvärldsbevakning och branschutveckling samt trivs med att bygga nätverk och skapa samarbeten som bidrar till verksamhetens utveckling.
Vid nyanställning genomförs alkohol- och drogtest, och giltig legitimation krävs vid intervju.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Vi erbjuder
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba i Karlstads kommun på karlstad.se/jobbahososs
Du är också varmt välkommen att besöka Karlstads Energis webbsida: Välkommen till Karlstads Energiför att få en inblick i vår verksamhet, vår kultur och hur vi tillsammans arbetar för att skapa en hållbar och attraktiv framtid.
Varmt välkommen med din ansökan!
När du söker jobb hos oss kommer du att få ange ditt CV samt svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område. Det innebär att du inte ska bifoga ett personligt brev som en del av din ansökan.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystemoch inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads Energi Aktiebolag
(org.nr 556071-6085)
Västra torggatan 26 (visa karta
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651 84 KARLSTAD Arbetsplats
Karlstads Energi AB Kontakt
Affärsområdeschef
Daniel Segerholm 0545407374 Jobbnummer
10010463