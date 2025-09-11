Elnätsingenjör/Kraftsystemanalytiker
2025-09-11
Företagsbeskrivning
Vattenfall Eldistribution AB är Vattenfalls elnätsverksamhet och ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ansvarar för en samhällskritisk infrastruktur som distribuerar el till mer än 900 000 företag och hushåll. Som medarbetare hos oss är du en del i vår samhällsviktiga verksamhet och bidrar varje dag till en säker elförsörjning för framtida generationer.
Tillsammans bygger vi framtidens elnät och möjliggör omställningen till ett fossilfritt samhälle.
Läs mer om hur det är att arbeta här
Om rollen
Vill du ha ett meningsfullt jobb där du får bidra till att göra verklig skillnad både för samhället och energiomställningen? Hos oss är du en del av en samhällsviktig verksamhet och får jobba med spännande projekt, teknik i framkant och kollegor som värdesätter varandra.
Vattenfall Eldistribution driver en samhällsbärande infrastruktur som distribuerar drygt hälften av all el som produceras i Sverige. Vi bygger, underhåller och driver ett säkert, tillförlitligt och effektivt elnät. Genom vår verksamhet möjliggör vi elektrifieringen och ser till att samhället alltid fungerar och kan utvecklas. Vårt uppdrag är viktigt på riktigt - bli en del av Vattenfall Eldistribution!
Ansvarsområden
Som Elnätsingenjör/Kraftsystemanalytiker hos oss kommer du att bli en del av enheten Selektivplanering med cirka 30 kollegor med stort teknisk kunnande och erfarenhet av Sveriges region- och lokalnät. Arbetet vi gör bidrar till att öka Vattenfall elnäts leveranssäkerhet och är därför en viktig pusselbit i Sveriges gröna elektrifiering.
I din roll kommer du huvudsakligen att använda din elkraftkompetens för komplexa analyser och beräkningar av reläskyddsinställningar, samt vara kravställare vid utformning av reläskyddsystem som säkerställer en tillförlitlig och säker felbortkoppling i vårt elnät.
Du kommer att arbeta med:
Utredningar och störningsanalyser vid driftstörningar
Framtagning av selektivplaner för lokalnät och regionnät
Felströmsberäkningar
Delta i projektgrupper vid investeringsprojekt
Förvaltning av kontrollanläggningar
Internt utvecklingsarbete av arbetssätt
Vi arbetar främst från våra kontor, men har återkommande kontakt med driftpersonal samt kontrollanläggningsingenjörer på fält. Dessutom samarbetar vi ofta med andra enheter inom företaget, som exempelvis: Nätanalys, Projektteknik och Elkvalité.
Kravspecifikation
Vi söker dig som har:
en ingenjörsutbildning på eftergymnasial nivå inom elkraft, eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som vi bedömer likvärdigt
några års erfarenhet av elnät (lokalnät eller regionnät) eller elkraft
intresse för beräkningar och analyser
god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Det är meriterande om du har erfarenhet av
arbete med maskade elnät
framtagning av selektivplaner
arbete med kontrollanläggningar
arbete med HVDC
programmering i exempelvis Python, VBA, C# eller liknande
projektledning
Ytterligare information
Vi erbjuder
Vi erbjuder en spännande arbetsvardag och en bra balans i livet på en attraktiv arbetsplats med goda möjligheter till utveckling. Vi arbetar i en säker och motiverande arbetsmiljö, med en stark och positiv kultur präglad av omtanke för alla. För att du ska trivas erbjuder vi möjlighet till ständigt lärande, bra arbetsvillkor och ett brett utbud av personalförmåner.
Läs mer om våra förmåner här.
Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och attraktivt företag och strävar efter att vara goda förebilder. Vattenfall Eldistribution värdesätter allas lika värde och arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Placeringsort
Solna, Uppsala, Västerås, Luleå, Umeå eller Trollhättan.
Vill du veta mer om tjänsten, kontakta rekryterande chef:
Martin Vestling, 070-235 58 19, avseende placeringsort Solna, Uppsala eller Västerås
Tobias Klockare, 070-291 22 03, avseende placeringsort Luleå eller Umeå
Thomas Fransson, 072-224 78 02, avseende placeringsort Trollhättan
För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Caroline Grammenos, 072 224 97 01.
Fackliga representanter för denna tjänst är Christian Ericsson, Ledarna, Anne-Marie Sjöbohm, Akademikerna, Asim Nokic, Unionen, Ulf Tengman, SEKO. Alla kontaktpersoner nås via Vattenfalls växel 08-739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast den 3 oktober 2025. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdag.
Vi ser fram emot din ansökan!
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Arbetsgivare Vattenfall AB
