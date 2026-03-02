Elmontörer till vår kund i Malmö

2026-03-02


Är du en duktig verkstdsperson med elkompetens som har viljan att utvecklas mer? Då kanske vi har ditt nästa jobb.

ELMONTÖRER TILL KUNDFÖRETAG I MALMÖ
Till ett av våra kundföretag i Malmö söker vi nu flera erfarna elmontörer. Här erbjuds du möjligheten att bli en del av en stabil verksamhet där kvalitet, yrkesskicklighet och engagemang står i fokus. Uppdragen är långsiktiga och kan för rätt person innebära goda utvecklingsmöjligheter.

Som elmontör kommer du att arbeta med montering och installation av elkomponenter i en modern och teknisk produktionsmiljö. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av att:

Bygga och montera elskåp i olika storlekar

Koppla och installera el, tablåer och knappsatser

Arbeta utifrån elscheman och tekniska ritningar

Säkerställa hög kvalitet och funktion i det färdiga arbetet

Arbetet kräver noggrannhet, teknisk förståelse och ett strukturerat arbetssätt. Du kommer att ha en viktig roll i produktionen och bidra till att slutprodukten håller högsta standard.

PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som:

Har en fullständig gymnasieutbildning inom el eller annan praktisk inriktning

Har minst något års praktisk erfarenhet som elmontör

Har mycket goda kunskaper i ritningsläsning

Är van vid att koppla efter elschema

God vana av att jobba med handverktyg samt erfarenhet från mekanisk verkstad

Som person är du ansvarsfull, noggrann och kvalitetsmedveten. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team, har en positiv inställning och bidrar med energi och engagemang i ditt arbete. Du tar stolthet i ditt hantverk och strävar alltid efter att leverera ett resultat du kan vara nöjd med.

OM TJÄNSTEN

Tjänsten som elmontör är långsiktig och inleds med sex månaders anställning via Eterni. Ambitionen är att tjänsten ska övergå i en tillsvidaretjänst efter sex månaders uppdrag.

ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se. Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Rebecca Moberg på rebecca.moberg@eterni.se eller 0709-354090.
Plats: Malmö.

Start: Januari.

Arbetstider: Heltid, måndag till fredag mellan 7 och 16.

Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Eterni Sweden AB (org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
211 11  MALMÖ

Arbetsplats
Eterni Sweden

Kontakt
Marcus Royson
marcus.royson@eterni.se

Jobbnummer
9771789

