Elmontörer till kund i Landskrona
2026-04-10
Vi söker nu elmontörer till både pågående och kommande uppdrag hos vår kund i Landskrona! Är du noggrann, kvalitetsmedveten och har erfarenhet av el-installation? Letar du efter nästa steg i din karriär? Då kan detta vara rollen för dig, skicka in din ansökan redan idag.
I rollen kommer du att arbeta med montering, installation och inkoppling av industriella elkomponenter. Arbetet innebär att läsa, tolka och arbeta utifrån elritningar. Du ansvarar för att säkerställa att produkterna håller hög kvalitet genom att upptäcka, rapportera och åtgärda avvikelser samt bidra till löpande dokumentation och uppföljning i produktionen. I det dagliga arbetet använder du både ritningsläsning och travers. Tjänsten innebär såväl självständigt arbete med eget ansvar som nära samarbete med kollegor för att uppnå hög kvalitet och effektiv produktion.
Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid med 6 månaders provanställning, och för rätt person finns möjlighet till tillsvidareanställning. Arbetet sker under dagtid
Om dig
Vi söker dig som är ansvarstagande, noggrann och har ett högt kvalitetstänk. Du trivs med att arbeta mot gemensamma mål, men har också förmågan att ta egna initiativ och driva ditt arbete framåt med struktur och noggrannhet. God samarbetsförmåga och kommunikativa färdigheter värderas högt, liksom din vilja att utvecklas och lära nytt.
Vi tror att du har utbildning och/eller praktisk erfarenhet inom mekanisk montering, elektronik, teknik eller liknande områden. Goda kunskaper i engelska (särskilt i skrift) uppskattas eftersom vissa monteringsanvisningar är på engelska.
För att lyckas i rollen behöver du ha:
Tidigare arbetslivserfarenhet från industrin.
Vana vid montering, el-installationer och ritningsläsning.
God kommunikationsförmåga på svenska, i både tal och skrift.
Meriterande med truck- och/eller traverskort.
Meriterande med elutbildning, elektrikerbakgrund eller el-certifikat.
Viktigt att tänka på vid ansökan
För att vi på bästa sätt ska kunna ta del av din kompetens och erfarenhet ber vi dig att skicka in ett uppdaterat och tydligt CV, där det framgår vilka roller du haft, dina arbetsuppgifter samt hur många års erfarenhet du har inom respektive område.
Urval och intervjuer sker löpande, men eftersom behovet kan uppstå vid ett senare tillfälle kan svarstiden bli längre än normalt. Vi tackar för din förståelse!
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Linnea Johansson via Linnea.Johansson@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan!
Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar via hemsidan. Ansökningar via mail hanteras ej. Vi uppskattar din förståelse! Så ansöker du
