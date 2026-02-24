Elmontörer | Lernia Bemanning & Rekrytering | Landskrona
Söker du nya spännande utmaningar som elmontör i en starkt växande verksamhet?
Då kan du vara den vi söker till vår kund i Landskrona och där vi erbjuder utmärkta utvecklingsmöjligheter och avancerad maskinmontering i en modern, spännande och trevlig arbetsmiljö. Vår kund växer starkt och har långtgående behov vilket skapar förutsättningar för långa uppdrag och goda möjligheter till fortsatt anställning efter uppdragstid.Publiceringsdatum2026-02-24Om tjänsten
I rollen som elmontör kommer du att använda dina färdigheter för komponentmontage, kabeldragningar, inkopplingar etc på kundanpassad maskinutrustning. Arbetet sker med stöd av elritningar. Du kommer att vara en värdefull del av kundens team och förhoppningsvis trivas i en dynamisk verkstadsmiljö.
Arbetstid: Dagtid med möjlighet till flex Startdatum: Omgående eller enligt överenskommelse
Om dig
Vi söker dig som har:
• Utbildning inom el på gymnasienivå eller motsvarande
• Dokumenterad erfarenhet som elmontör, gärna med inriktning mot maskinutrustningar
• Kunna tolka och arbeta utifrån elritningar
• Traverskort
• God svenska i tal & skrift
• Fungera bra i grupp och själv.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som ansvarar för ditt uppdrag, stöttar och utvecklar dig i din yrkesroll och ser till att du trivs på din arbetsplats.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
Vi vill ha din ansökan på svenska.
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Har du några frågor går det bra att skicka dessa till peter.sandqvist@lernia.se
