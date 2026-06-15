Elmontörer för arbete med elmätare!
MTX Rekrytering & Bemanning AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Mariestad Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Mariestad
2026-06-15
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OneCo arbetar med integrerade tekniktjänster inom kommunikation, energi och IT. Vi kopplar upp både stad och landsbygd med höghastighetsbredband. Vi underhåller och bygger mobilnät. Vi ansluter intelligenta energiavläsare och installerar elbilsladdare. Och vi ser till att det finns mobil- och WiFi-uppkopplingar överallt där det behövs. Vi ansluter framtiden!
För vår kund som är ett stort och välkänt företag inom el och energibranschen söker vi nu söker vi nu elmontörer till långsiktigt arbete i Mariestad
Vi erbjuder
Möjlighet att arbeta i den konjunktur- och framtidssäkra energibranschen
Ett långsiktigt projekt hos en etablerad aktör med stor kompetens inom el och energilösningar
Gedigen introduktion bestående av teoretisk och praktisk utbildning på arbetstid med tydligt fokus på säkerhet och kvalitet i arbetet
Marknadsmässig lön och goda förmåner enligt kollektivavtal
Goda möjligheter till arbete på lång sikt då de är ett växande företag med mycket jobb under lång tid framöver!Publiceringsdatum2026-06-15Om tjänsten
Som elmontör arbetar du med felsökning, kontroller och åtgärder på elmätare. Arbetet utförs enligt tydliga instruktioner och checklistor och innefattar även noggrann dokumentation.
Du arbetar till stor del självständigt men har kollegor och arbetsledare nära till hands. Arbetsområdet är Mariestad med omnejd och du utgår hemifrån med servicebil. Tjänsten inleds med utbildning och introduktion, och arbetet beräknas pågå under lång tid framåt. Kvalifikationer
Minst ett års erfarenhet av arbete med elmätare.
Ytterligare erfarenhet av arbete med el samt elutbildning är meriterande
B-körkort (för bil med automatlåda räcker)
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, då arbetet kräver dokumentation samt löpande kontakt med kunder, kollegor och samarbetspartners
För tjänsten krävs utdrag ur belastningsregistret innan anställning.Så ansöker du
Rekrytering och tillsättning av tjänsterna sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag. För att underlätta för dig som kandidat, kan du söka tjänsten utan CV eller Linkedinprofil och komplettera med det senare. Så länge annonsen ligger ute är alla tjänster inte tillsatta.
Förmåner
Arbetstidsförkortning
Ersättning för sjukvårdskostnader och läkemedel upp till högkostnadsskyddet
Tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal
FriskvårdsbidragÖvrig information
Start: Uppstart sker efter sommaren
Placering: Mariestad med omnejd
Lön: Fast månadslön enligt kollektivavtal
Omfattning: Heltid, måndag–fredag. Tillsvidaretjänst som inleds med 6 månaders provanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MTX Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559067-9378)
542 30 MARIESTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
OneCo Kontakt
Rekryterare
Emanuel Davén emanuel.daven@mtxrekrytering.se 0768800367 Jobbnummer
9963300