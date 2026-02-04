Elmontörer | DeltaNordic | Heltid | Kungsängen
2026-02-04
Är du en erfaren elmontör som vill arbeta i en framtidsbransch? Då har vi jobbet för dig! DeltaNordic i Kungsängen söker nu skickliga elmontörer som vill bli en del av deras växande team i Kungsängen. Här får du möjlighet att arbeta med avancerade elektriska system, bidra till hållbara lösningar och utvecklas i en trygg arbetsmiljö. Välkommen med din ansökan idag!
Den här bemanningen är ett samarbete mellan oss på Manpower och vår kund. Du kommer att bli anställd av oss på Manpower men arbeta på plats hos DeltaNordic i Kungsängen.
Placeringsort: Kungsängen
Arbetstider: Dagtid måndag-fredag med möjlighet till flex
Start: Omgående
Anställningsform: Visstidsanställning 6 månader med goda möjligheter till att bli övertagen av kund
Om jobbet som elmontör
Som elmontör kommer du att arbeta på olika avdelningar med montering av elskåp, installation av kretskort och arbete med finelektronik. Arbetsuppgifterna innefattar att dra kablar, koppla komponenter enligt ritningar, samt säkerställa att installationerna uppfyller kvalitets- och säkerhetskrav. Du kommer att bidra till hela monteringsprocessen, från installation till färdig produkt.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är målmedveten, har öga för detaljer och ett starkt tekniskt intresse. Du trivs med att arbeta i team och ser möjligheter i att lösa problem och anta nya utmaningar. Din förmåga att arbeta strukturerat och noggrant bidrar till att leverera högkvalitativt arbete. Dessutom har du god kommunikationsförmåga och samarbetar effektivt med både kollegor och andra avdelningar.
Krav för tjänsten
Erfarenhet av el-montering och/eller kablagetillverkning
Flytande svenska i tal och skrift
Kan arbeta praktiskt
Goda datakunskaper
Meriterande
El-utbildning
Erfarenhet av ritningsläsning
Truck- och traverskort
Vad kan Manpower erbjuda dig?
Vi på Manpower hjälper dig att forma din framtid utifrån din kompetens samt dina behov och önskemål. Vi samarbetar med många attraktiva företag och kan öppna dörren till intressanta och spännande uppdrag. Som resurskonsult hos oss får du en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Hur söker jag jobbet?
Det är väldigt enkelt! Ansök jobbet via ansökningsknappen. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Youssef Zairi via e-post: youssef.zairi@manpower.se
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via mail!
Vi ser fram emot att höra från dig!
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
