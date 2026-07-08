Elmontör till vår kund i Västerås
Konsultia AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Västerås Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Västerås
2026-07-08
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Om kundföretaget
Du blir en del av ett stabilt och expansivt tillväxtbolag som är ledande inom el- och automationslösningar. Bolaget är specialiserade på att bygga och leverera avancerade apparatskåp och styrskåp till spännande kunder inom både industri, infrastruktur och energi.
Inom bolaget finns ett sammansvetsat team som värdesätter ett nära samarbete, hög kvalitet i hantverket och att ha roligt på jobbet. Här får du arbeta i ljusa, moderna lokaler med ordning och reda, där din kompetens tas tillvara och där det finns goda möjligheter att utvecklas på sikt.Publiceringsdatum2026-07-08Arbetsuppgifter
• Ansvara för att montage och koppling av elutrustningar utförs enligt utlämnat tillverkningsunderlag och i enlighet med gällande montageföreskrifter.
• Kunna utföra koppling av elutrustningar enligt kopplingstabell och kretsschema.
• Ansvara för att ev. materialfel eller fel i ritningsunderlag rapporteras till ansvarig projektledare.
• Ansvara för att meddela lagerpersonal innan materialbrister uppkommer på lagermaterial.
• Ansvara för personliga samt gemensamma verktyg.Profil
Vid rekryteringen lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper och din inställning till arbetet. Vi söker dig som är engagerad, ansvarstagande och nyfiken, med ett starkt fokus på säkerhet i det dagliga arbetet. För att trivas i rollen ser vi att du har god förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra, samt att du tar initiativ och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Vi ser gärna att du har en elutbildning eller annan relevanta arbetslivserfarenhet som elmontör
Övrig information
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post, du söker tjänsten med en registrerad profil på vår hemsida genom att följa ansökningslänken i annonsen.
Placeringsort: Västerås
Start: September
Arbetstider: DagtidOm företaget
FÖR SVENSK INDUSTRI FRAMÅT
Konsultia är specialiserade på industribemanning och arbetar med många starka och välkända uppdragsgivare. Vi har kollektivavtal med marknadsmässig lön, reglerad semester, rätt till sjuklön, pension och försäkringar. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Merparten av våra konsulter är tillsvidareanställda och arbetar på långa uppdrag.
Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kvalitets- miljö- och arbetsmiljöcertifieringar enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
Vi finns från Gällivare i norr till Helsingborg i söder och huvudkontoret är placerat i Umeå. Fler är på gång! Läs gärna mer om oss på www.konsultia.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Konsultia AB
(org.nr 556938-0883), https://konsultia.se/
Pressverksgatan 3 (visa karta
)
721 30 VÄSTERÅS Arbetsplats
Konsultia Kontakt
Iskender Alexander Kosejian alexander.kosejian@konsultia.se Jobbnummer
9996762