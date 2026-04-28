Elmontör till Norden Machinery AB
2026-04-28
Publiceringsdatum2026-04-28Om företaget
Norden är världsledande inom tillverkning av tubfyllningssystem. Varje år levereras ca 150 maskiner över hela världen och idag finns ca 5 000 maskiner i drift.
Norden omsätter ca 900 MSEK och har drygt 300 medarbetare i Kalmar där tillverkning av maskinerna sker.
Norden ingår i den italienska gruppen Coesia.
Läs gärna mer om oss här: www.nordenmachinery.com
Trivs du i en varierad och serviceinriktad roll med tekniskt fokus, och vill vara en del av ett högteknologiskt internationellt företag?
Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Norden Machinery AB söker nu en elmontör för arbete med montering av tubfyllnings- och förpackningsmaskiner.
I rollen som elmontör arbetar du med att montera och färdigställa maskiner och reservdelar utifrån elscheman och tekniskt underlag.
Maskinerna är kundanpassade och innehåller avancerad teknik inom mekanik, pneumatik, elektronik, data och elmekanik.
Arbetet sker i en flexibel produktionsmiljö med stort eget ansvar, där du samarbetar nära företagets maskinbyggare och elkonstruktörer.
Du kommer även att ha viss kundkontakt, främst i samband med att kunder besöker fabriken för testkörning och godkännande av sina maskiner. Resor i samband med installation och service kan förekomma.
Tjänsten är på heltid, arbetstiderna är vardagar dagtid.
Du blir anställd av NearYou och uthyrd som konsult till Norden Machinery AB.
Det finns mycket goda möjligheter att på sikt bli direkt anställd hos Norden Machinery AB.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en elutbildning på gymnasienivå alternativt relevant KY-utbildning eller motsvarande.
Du har minst tre års arbetslivserfarenhet inom el och därmed god kunskap vad gäller att läsa elscheman.
Kunskap om automation samt erfarenhet inom installation av el på maskiner och skåpsbyggnation är meriterande.
Du har praktiskt handlag och trivs i en teknisk miljö. Dina kunskaper i svenska och engelska är goda.
Då rollen innebär mycket samarbete är det viktigt att du är öppen och uppskattar att ha kontakt med andra människor.
Du är drivande, en god problemlösare och har en förmåga att ta ett omfattande arbete från start till mål.
Du kännetecknas även av ett gott ordningssinne, en god strukturerad förmåga och tilltalas av att jobba i teknikens framkant.
Låter detta intressant?
Har du frågor, så tveka inte att kontakta konsultchef Anna Svensson på anna.svensson@nearyou.se
Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
snarast, dock senast 17 maj 2026.
Vi jobbar med löpande urval, så skicka gärna din ansökan redan idag.
