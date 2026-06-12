Elmontör till kund i Lidhult

Eterni Sweden AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Ljungby
2026-06-12


Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Ljungby, Älmhult, Hylte, Alvesta, Värnamo eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Eterni Sweden AB i Ljungby, Älmhult, Hylte, Alvesta, Värnamo eller i hela Sverige

Nu söker vi en Elmontör med erfarenhet inom industrin till vår kund i Lidhult. Är du den vi söker?, ansök redan idag!

Publiceringsdatum
2026-06-12

Arbetsuppgifter
Montering och installation av komponenter i tekniska stationslösningar.

Elmontage med fokus på lågspänningssystem.

Kvalitetssäkring av utfört arbete enligt ritningar och tekniska specifikationer.

Samarbete med övriga montörer för att säkerställa projektets tidsplaner.

PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en teknisk utbildning, gärna inom el eller motsvarande arbetslivserfarenhet av elmontage och lågspänning. Viktigt med kusnkap av att läsa ritningar och förstå teknisk dokumentation.
Som person är du noggrann, tar ansvar för dina arbetsmoment och trivs med att arbeta i ett team. Du har en god samarbetsförmåga och bidrar med ett lösningsorienterat förhållningssätt i den dagliga produktionen. Har du truck- och traverskort är det meriterande.
OM TJÄNSTEN

Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid som förväntas pågå under en längre tid och kan för rätt person övergå i en tillsvidareanställning efter sex månader. Möjlighet finns till anställning hos kund.

ÖVRIG INFORMATION

Ansökningar via e-post behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Plats: Lidhult

Start: Augusti

Arbetstider: Dagtid (7-16)

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05
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Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Eterni Sweden AB (org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
341 60  LJUNGBY

Arbetsplats
Eterni Sweden

Kontakt
Alexander Hansson
alexander.hansson@eterni.se

Jobbnummer
9961628

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